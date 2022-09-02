تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. تعرف على الجامعات الحكومية المعتمدة

بالتزامن مع انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة غداً السبت، أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قوائم مؤسسات التعليم العالي المُعتمدة فى جمهورية مصر العربية، والتي تضم قوائم الجامعات والمعاهد؛ لتوعية الطلاب وأولياء الأمور بهذه المؤسسات التعليمية المُعتمدة.

قوائم الجامعات والمعاهد المعتمدة داخل مصر

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، في بيان له، أن إعلان قوائم الجامعات والمعاهد المعتمدة داخل مصر، يهدف إلى توعية الطلاب وأولياء الأمور بهذه المؤسسات المعتمدة، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية التي تُمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة من الوزارة، وتمنح شهادات وهمية غير مُعادلة من المجلس الأعلى للجامعات.

ونوه بأن تنسيق المرحلة الثالثة ينطلق غداً، وأكد المتحدث الرسمي على تكثيف لجان الضبطية القضائية بالوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة، حملاتها خلال الفترة الحالية؛ لضبط أي كيانات وهمية تدعي كذبًا أنها مُعتمدة، مضيفًا أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد هذه الكيانات الوهمية، وكذلك التنسيق مع المُحافظين لإغلاق هذه الكيانات الوهمية بشكل فوري.

تخصيص إيميل لاستقبال البلاغات ضد الكيانات الوهمية

وتُهيب الوزارة بوسائل الإعلام المختلفة، نشر قوائم مؤسسات التعليم العالى المُعتمدة للرأي العام؛ لتعريف الطلاب بها خلال هذه الفترة المهمة، وذلك بالتزامن مع بدء المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب المرحلة الثالثة، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص إيميل لاستقبال البلاغات ضد الكيانات الوهمية.

وأضاف المُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه يمكن للطلاب متابعة كافة أخبار التنسيق للجامعات والمعاهد خلال الفترة القادمة، من خلال ما يُنشر من بيانات رسمية تصدر عن المركز الإعلامي للوزارة بوسائل الإعلام المختلفة، وما يُنشر على الموقع الإلكتروني وحسابات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مواقع التواصل الاجتماعي التالية:

تنسيق المرحلة الثالثة.. تعرف على الجامعات الحكومية

أولًا الجامعات الحكومية:

1. جامعة القاهرة.

2. جامعة الإسكندرية.

3. جامعة عين شمس.

4. جامعة أسيوط.

5. جامعة طنطا.

6. جامعة المنصورة.

7. جامعة الزقازيق.

8. جامعة حلوان.

9. جامعة المنيا.

10. جامعة المنوفية.

11. جامعة قناة السويس.

12. جامعة جنوب الوادى.

13. جامعة بني سويف.

14. جامعة الفيوم.

15. جامعة بنها.

16. جامعة كفر الشيخ.

17. جامعة سوهاج.

18. جامعة بورسعيد.

19. جامعة دمنهور

20. جامعة أسوان.

21. جامعة دمياط.

22. جامعة السويس.

23. جامعة مدينة السادات.

24. جامعة العريش.

25. جامعة الوادي الجديد.

26. جامعة مطروح.

27. جامعة الأقصر.

ثانيًا: أكاديميات حكومية تُشرف عليها وزارة التعليم العالي:

أكاديمية السادات للعلوم الإدارية.