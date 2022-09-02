تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2022.. خطوات التسجيل والكليات الشاغرة

ينطلق تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2022 غدا السبت، ويستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 7 سبتمبر الجاري، بحد أدنى 205 درجات، لبقية الطلاب الناجحين في الدور الأول والمتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية والناجحين في الدور الثاني لجميع الشُعب.

وكثفت الجامعات من استعداداتها لاستقبال الطلاب في معامل التنسيق، مؤكدة في تعليماتها المشددة للكليات التي يوجد بها معامل تنسيق بضرورة الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كتعقيم وتطهير المعامل وإلزام الطلاب بارتداء الكمامة.

تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2022

حذرت وزارة التعليم العالي، من الكيانات الوهمية بالتزامن مع قرب انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة، موضحة أنها أعلنت كل المعاهد والجامعات المعتمدة رسميا، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، وأنه يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع عليها عند التنسيق.

خطوات تسجيل الرغبات

- الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني.

- اختيار مصدر شهادة الثانوية العامة.

- يكتب الطالب رقم الجلوس.

- يكتب الرقم السري الخاص به.

- يبدأ الطالب في تسجيل رغباته، مع مراعاة التوزيع الجغرافي للكليات.

كليات تنسيق المرحلة الثالثة

كشفت وزارة التعليم العالي، في بيان لها، عن وجود أماكن شاغرة في تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2022، في كليات التربية الرياضية والموسيقية والفنية الحقوق والآداب، مؤكدة أن القبول في أول 3 كليات من المشار إليها، يتوقف على اجتياز الطالب لاختبارات القدرات، التي عقدت عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة، بجانب الحد الأدنى للتنسيق.

معاهد متاحة لخريجي الثانوية العامة

ذكرت الوزارة أنه توجد العديد من المعاهد المتاحة أمام طلاب الثانوية العامة في المرحلة الثالثة، منها: المعهد العالي للعلوم الإدارية بالعباسة - الشرقية، والمعهد العالى للسياحة والفنادق بمدينة بدر، والمعهد المصري العالي سياحة وفنادق بمصر الجديدة، ومعهد رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية، والمعهد العالي دراسات نوعية سياحة وفنادق بالجيزة، والمعهد العالي الفندقى بالأقصر، والفني التجارى بأسوان.