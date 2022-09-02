تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. الكليات المتاحة للشعبتين العلمي والأدبي
كتب:
أحمد أبوضيف
05:45 م | الجمعة 02 سبتمبر 2022
مكتب التنسيق الرئيسي جامعة عين شمس- أرشيفية
يترقب أكثر من 200 ألف طالب من الناجحين في امتحانات الثانوية العامة 2022، إتاحة رابط تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2022 للكليات، لطلاب الشعبيتن العلمي والأدبي، وفقًا للحدود الدنيا التي أعلنتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وأوضحت الوزارة، الكليات المتاحة لشعبتي علمي وأدبي بتنسيق المرحلة الثالثة، مؤكدة أن الحد الأدنى لتسجيل الرغبات 50% للشعبتين.
تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. الكليات المتاحة
وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، الكليات المتاحة لشعبتي علمي وأدبي، تنسيق المرحلة الثالثة 2022.
الكليات المتاحة لشعبة علمي تنسيق المرحلة الثالثة 2022
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- تربية نوعية فنية الفيوم
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- خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان
- كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة
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- آداب انتساب موجه أسيوط
- تربية نوعية شعبة مسرح تربوى المنصورة
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