تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. الكليات المتاحة للشعبتين العلمي والأدبي

يترقب أكثر من 200 ألف طالب من الناجحين في امتحانات الثانوية العامة 2022، إتاحة رابط تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2022 للكليات، لطلاب الشعبيتن العلمي والأدبي، وفقًا للحدود الدنيا التي أعلنتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وأوضحت الوزارة، الكليات المتاحة لشعبتي علمي وأدبي بتنسيق المرحلة الثالثة، مؤكدة أن الحد الأدنى لتسجيل الرغبات 50% للشعبتين.

تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. الكليات المتاحة

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، الكليات المتاحة لشعبتي علمي وأدبي، تنسيق المرحلة الثالثة 2022.

الكليات المتاحة لشعبة علمي تنسيق المرحلة الثالثة 2022

خدمة اجتماعية انتساب موجه أسيوط

آداب انتساب موجه العريش

تربية رياضية بنات بني سويف

تربية نوعية فنية الفيوم

تربية رياضية بنات أسوان

خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة

تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية

آداب انتساب موجه أسيوط

تربية نوعية شعبة مسرح تربوى المنصورة

تربية العريش رياضة

تربية نوعية فنية بور سعيد

تربية نوعية فنية دمياط

تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية

تربية شعبة تربية فنية السويس

تربية رياضية بنين العريش

تربية نوعية موسيقية جنوب الوادي

تربية نوعية موسيقية الزقازيق

آداب انتساب موجه بني سويف

تربية رياضية بنين الوادي الجديد

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد التكنولوجية علوم

تربية (تعليم ابتدائي) أسوان

تربية نوعية موسيقية الإسكندرية

حقوق انتساب موجه أسوان

تربية رياضية بنين سوهاج

تربية مطروح رياضة

تربية (طفولة) جنوب الوادي بالغردقة

حقوق انتساب موجه مدينة السادات

تربية نوعية موسيقية بور سعيد

تربية جنوب الوادي رياضة بالغردقة

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة سمنود التكنولوجية علوم

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة سمنود التكنولوجية رياضة

تربية نوعية موسيقية كفر الشيخ

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة طيبة التكنولوجية رياضه

تربية رياضية بنات سوهاج

تربية رياضية بنات السويس

تربية نوعية فنية سوهاج

تربية نوعية فنية جنوب الوادي

تربية رياضية بنات بور سعيد

تربية أسوان رياضة

تربية الوادي الجديد رياضة

تربية دمياط رياضة

تربية (طفولة) العريش

تربية رياضية بنين قناة السويس بالإسماعيلية

تربية نوعية فنية بنها

تربية رياضية بنين مدينة السادات

تربية نوعية فنية المنصورة

تربية رياضية بنات جنوب الوادي

تربية (تعليم ابتدائي) الوادي الجديد

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب التكنولوجية علوم

تربية رياضية بنات الوادي الجديد

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة طيبة التكنولوجية علوم

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية ج أسيوط التكنولوجية

تربية نوعية موسيقية المنيا

تربية رياضية بنات الفيوم

تربية رياضية بنين بني سويف

تربية نوعية فنية دمنهور بالنوبارية

تربية (تعليم ابتدائي) السويس

تربية نوعية فنية كفر الشيخ

آداب انتساب موجه جنوب الوادي

آداب انتساب موجه المنيا

الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد التكنولوجية رياضة

تربية فنية المنيا تربية رياضية بنات العريش

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب التكنولوجية رياضه

تربية رياضية بنات بنها

تربية موسيقية حلوان

تربية قناة السويس رياضة بالإسماعيلية

تربية كفر الشيخ رياضة

تربية نوعية موسيقية طنطا

تربية رياضية بنين طنطا

تربية رياضية بنين مطروح

تربية رياضية بنات مدينة السادات

خدمة اجتماعية أسيوط

آداب انتساب موجه حلوان

حقوق انتساب موجه حلوان

خدمة اجتماعية حلوان

تربية رياضية بنات المنصورة

تربية نوعية أسوان

خدمة اجتماعية الفيوم

تربية نوعية فنية عين شمس

تربية (تعليم ابتدائي) العريش

تربية نوعية عين شمس

تربية رياضية بنين كفر الشيخ

تربية رياضية بنات كفر الشيخ

حقوق انتساب موجه جنوب الوادي

آداب انتساب موجه الفيوم

تربية رياضية بنين حلوان

تربية رياضية بنات حلوان بالجزيرة

تربية فنية حلوان بالزمالك

تربية نوعية فنية القاهرة

تربية بني سويف رياضة

تربية المنيا رياضة

تربية السويس رياضة

تربية رياضية بنات المنوفية بشبين الكوم

تربية رياضية بنين المنوفية بشبين الكوم

تربية أسيوط رياضة

تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج

تربية جنوب الوادي رياضة

تربية سوهاج رياضة

تربية رياضية بنين المنصورة

خدمة اجتماعية أسوان

تربية رياضية بنين الإسكندرية

تربية رياضية بنات الإسكندرية

تربية نوعية فنية الإسكندرية

حقوق انتساب موجه سوهاج

تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي بالغردقة

تربية نوعية فنية أسيوط

تربية نوعية موسيقية أسيوط

تربية رياضية بنات أسيوطتربية رياضية بنين أسيوط

تربية أسوان

تربية رياضية بنين جنوب الوادي

تربية (تعليم ابتدائي) مطروح

خدمة اجتماعية تنموية بني سويف

تربية رياضية بنين بور سعيد

تربية نوعية بور سعيد

آداب انتساب موجه دمياط

تربية (طفولة) أسوان

آداب انتساب موجه أسوان

تربية رياضية بنات طنطا

تربية (تعليم ابتدائي) دمياط

تربية رياضية بنين أسوان

تربية نوعية فنية طنطا

تربية نوعية فنية المنوفية بأشمون

تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية

تربية رياضية بنين الزقازيق

تربية رياضية بنات الزقازيق

تربية نوعية فنية الزقازيق

تربية شعبة تربية فنية قناة السويس بالإسماعيلية

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حقوق انتساب موجه بنها

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آداب انتساب موجه الوادي الجديد

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تربية نوعية موسيقية عين شمس

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تربية نوعية موسيقية أسوان.

الأماكن الشاغرة لطلاب الشعبة الأدبية بالكليات