تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. تعرف على مواعيد المعامل

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أمس، موعد انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة 2022 لمختلف الكليات والمعاهد للطلاب الناجحين من امتحانات الثانوية العامة الدورين الأول والثاني، موضحة أن موقع التنسيق الإلكتروني المتاح عبر بوابة مصر الرقمية سيبدأ من غدا السبت ولمدة 5 أيام في استقبال رغبات الطلاب رسمياً ولمدة 24 ساعة يومياً طوال أيام عمل المرحلة، وذلك وفقاً للحدود الدنيا التي أقرها الأعلى للجامعات وهي 50% للشعبتين العلمية والأدبية.

تنسيق المرحلة الثالثة 2022

وفي السياق ذاته، أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزراة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على التنسيق، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن معامل التنسيق الإلكتروني بالجامعات الحكومية، تواصل بدءً من غداً السبت استقبال الطلاب الناجحين من الثانوية العامة لتسجبل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2022، وفقاً للمواعيد المقررة لعمل المعامل من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة الثالثة عصراً كل يوم طوال أيام المرحلة، كما أنه يمكن للطلاب تسجيل رغباتهم عبر الموقع الإلكتروني من جهاز الحاسب الآلي الشخصي، مناشدا جميع الطلاب بالاحتفاظ بالرقم السري الخاص به وعدم الافصاح عنه لأي شخص تجنبا للتلاعب بالرغبات.

تنسيق الجامعات 2022.. مد فترة قبول الشهادات المعادلة

وفينفس السياق، أعلنت وزارة التعليم العالي، مد فترة تنسيق قبول الشهادات المعادلة للثانوية العامة 2022 حتى يوم 12 سبتمبر الجاري، وذلك بسبب تأخر صدور بعض الشهادات المعادلة، وحرصًا على مصالح الطلاب، وتمكينهم من التنسيق بالجامعات الحكومية.