وظائف وزارة الشباب والرياضة في مختلف التخصصات.. «فرص عمل لأهالي الصعيد»

كشفت الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب التابعة لوزارة الشباب والرياضة، عن توافر العديد من الوظائف، وذلك بالتعاون مع شركة «مايكروسوفت» ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة «توظيف مصر» عن ملتقى التوظيف بنادي المنيا الرياضي لشركات القطاع الخاص غدًا السبت.

وفي إطار توفير فرص عمل للشباب في محافظات الوجه القبلي وأهل الصعيد، تستعرض «الوطن» فيما يلي تفاصيل وظائف وزارة الشباب والرياضة وفقا لما أعلنته الوزارة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

تفاصيل وظائف وزارة الشباب والرياضة

وسيكون في انتظار القادمين للملتقى مسؤول توظيف من كل شركة، إذ يمكن للفرد التقديم على أكثر من وظيفة بأكثر من شركة في نفس اليوم.

مصنع الصياد لطحن وتكسير الأحجار ويوفر الوظائف التالية:

مهندس ميكانيكا.

مهندس كهرباء.

فني ميكانيكا وكهرباء.

مسئول جودة.

عمال إنتاج.

شركة رويال للأسمنت توفر وظائف:

كيميائي خريجي علوم وهندسة كيماء.

لحام كهرباء وبراد مواسير.

مدخل بيانات.

مهندس كهرباء باور وميكانيكا.

مدير مكتب مدير المصنع.

ميكانيكي نقل ثقيل.

موظف إشراف داخلي.

فني ميكانيكا وفني كهرباء «باور وأجهزة».

مصنع زمزم للبلاط الآلي ويوفر وظائف

عمال إنتاج.

أخصائي خدمات مالية.

شركة ليو للتوكيلات التجارية.

مبيعات داخلية.

خدمة عملاء.

مبيعات خارجية.

شركة القناة للسكر وتحتاج للعمل بها

مهندس زراعي.

مهندس تخطيط.

مهندس مشروعات.

مهندس صحة وسلامة.

فني ميكانيكا.

فني معالجة مياه وصرف صحي.

مهندس جودة وسلامة غذاء.

سواق جرار.

سواق ترنشيز – جليدرمهندس مواسير وأنابيب.

مسؤول حركة.

مسؤول إداري.

كما تطلب شركة للتوزيع والتجارة الالكترونية مايلي:

مديرين مخازن.

مراقبين جودة.

مراقبين مخزون.

منسقين توزيع.

عمال تحضير عمال تحميل.

مندوب مبيعات ذكور.

مسئولين مبيعات إناث مشرفين مبيعات.

مديرين بيع مسؤولين مشتريات.

مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، تطلب منسقة ميدانية.

شركة الراية للتجارة العامة والتوريدات تطلب:

كاشير بائع بقالة وأجبان.

شيف جزارة مدخل بيانات.

أمن.

منسق ممرات.

شركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر.

مسئول تمويل.

شركة «دي إف إن إس» للأمن والحراسة

أفراد أمن.

وللراغبين في الحصول على الوظائف والتسجيل في الملتقى الضغط على هذا الرابط.