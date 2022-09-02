وظائف خالية في جامعة أسيوط.. اعرف الشروط وموعد التقديم

أعلنت جامعة أسيوط عن وجود عددًا من الوظائف الخالية في بعض التخصصات، والوظائف القيادية، وهي، الإشراف على أعمال إعداد الفتاوى والآراء القانونية، على أن تكون الوظائف تابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك ضمن وظائف خالية في جامعة أسيوط.

وتتطلب الوظائف الشاغرة في جامعة أسيوط عددًا من المهارات، وهي كما يلي:

1- القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي.

2- إلمام المتقدمين بإحدى اللغات الأجنبية.

3- المعرفة الكافية بالقوانين واللوائح والقواعد والنظم التي تحكم مجال عملهم الوظيفي.

سنوات الخبرة المطلوبة بـ وظائف خالية في جامعة أسيوط

وعن سنوات الخبرة، حددت جامعة أسيوط أن يكون المتقدمين قضوا مدة بينية قدرها سنتين على الأقل في وظائف من الدرجة الأدنى مباشرة.

كما أشارت أنه لابد أن يكونوا جرى القيد لهم أمام محكمة النقض لمدة ثلاث سنوات أو القيد أمام محاكم الاستئناف، وانقضاء خمسة عشرة سنة على الاشتغال بالمحاماة مع القيد أمام محكمة النقض، ويكونوا من المخاطبين بأحكام القانون رقم 47/1973 .

وعن شروط الوظائف الخالية في جامعة أسيوط، جاءت كالآتي:

- أن يكون المتقدمين حاصلين على ليسانس حقوق أو شريعة وقانون.

المستندات المطلوبة للتقدم

1- صورة بطاقة الرقم القومي «سارية».

2- بيان حالة وظيفية متضمنًا قدراتهم العلمية والتاريخ الوظيفي وآخر تقريرين تقويم الأداء.

2- بيان بالشهادات والدورات التدريبية الحاصلين عليها.

3- اقتراحاتهم لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية وفقًا لنموذج رقم 95 لسنة 2017 الصادر من وزارة التخطيط والإصلاح الإداري في شأن مقترح التطوير، على أن تسلم باليد في موعد أقصاه شهر من تاريخ نشر الاعلان .

4- بيان عن أبرز إنجازاتهم المتقدمة وإسهاماتهم في الوحدة التي يعملوا بها.

وسيتم إخطار المتقدمين المستوفين لشروط الوظائف الخالية بموعد ومكان المقابلة الشخصية التي ستعقد لهذا الغرض، بعد فحص الطلبات المقدمة، ولن يُلتفت إلى الطلبات غير المستوفاة أو الواردة قبل أو بعد مدة الإعلان أو بالبريد، وأن الجامعة لا تتحمل أية مسؤولية قد تترتب على طلب غير مستوفي لما تقدم.

وذكرت جامعة أسيوط أن التقدم للوظائف الخالية يبدأ من 2022/09/01، على أن ينتهي 2022/10/2.