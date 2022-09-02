وظائف مطلوبة في 4 بنوك من بينها لحديثي التخرج لعام 2022

أعلنت مجموعة من البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري عن حاجتها لشغل وظائف شاغرة للعمل داخل عدد من القطاعات المختلفة، ومن بين تلك البنوك البنك التجاري الدولي وبنك saib ومصرف أبوظبي الإسلامي وغيرها التي نوهت لبعض الشروط والمؤهلات للحصول على الوظائف.

واستمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي تفاصيل الوظائف المطلوبة في البنوك الحكومية والخاصة على هذا النحو:

وظائف بنك SAIB

نوهت صفحة البنك السعودي للاستثمار saib عبر موقع التوظيف الاجتماعي «لينكد إن» عن حاجة البنك لشغل مجموعة من الوظائف التي تتطلب حديثي التخرج من خريجي أعوام 2021 و2022، وذلك للعمل في تطوير واختبار البرمجيات.

وأشار البنك لمجموعة من المؤهلات والشروط، من بينها أن يكون المتقدم خريج كلية علوم الحاسب تخصص هندسة البرمجيات، وأن يصل الحد الأدنى للدرجة الإجمالية إلى (جيد)، فضلاً عن إجادة اللغة الإنجليزية، وامتلاك المعرفة في أدوات تطوير البرمجيات المتعددة ومنهجيات البرمجة هي ميزة إضافية، وامتلاك شهادات ISTQB أو ما شابه ذلك والمعرفة في اختبار أدوات التشغيل الآلي هي ميزة إضافية.

وأضاف البنك السعودي أنه يمكن التقدم للوظائف من خلال إرسال سيرتك الذاتية المحدّثة على البريد الإلكتروني التالي مع ذكر المجال الوظيفي المستهدف في موضوع البريد الإلكتروني IT.careers@saib.com.eg .

وظائف البنك التجاري الدولي

ووفق الموقع الرسمي للبنك التجاري الدولي CIB على شبكة الإنترنت، فإن البنك في حاجة إلى مخاطر التكنولوجيا ضابط أول بشروط هي أن يكون المتقدم حاصلاً على بكالوريوس في الهندسة أو علوم الحاسب أو تكنولوجيا المعلومات أو ما يعادلها، وخبرة من 3 إلى 5 سنوات في إدارة المخاطر أو تكنولوجيا المعلومات أو تخصص ذي صلة، لموظف أول من 5 إلى 8 سنوات خبرة في إدارة المخاطر أو تكنولوجيا المعلومات أو أي تخصص ذي صلة.

وأضاف البنك ضمن الشروط أنه يجب أن يكون لدى المتقدم معرفة جيدة ببيئة أعمال البنك، والضوابط التقنية وإدارة المخاطر، وخبرة مثبتة في مجال أمن المعلومات، خاصة في عملية تقييم مخاطر PCI، ومسح نقاط الضعف واختبار الاختراق، ويملك معرفة جيدة بشهادة ISO 31000 أو ISO 27005، ومحرك تحليل السبب الجذري، والقدرة على تقديم توصيات التحكم الفني، ويملك القدرة على تطوير والحفاظ على علاقة عمل فعالة، ويملك مهارات العرض والاتصال وإدارة الوقت جيدة جدًا، والقدرة على العمل بنجاح في بيئة فريق متعددة الوظائف، وللتقديم يمكن الدخول على الموقع الرسمي للبنك عبر شبكة الإنترنت.

وظائف بنك الإسكندرية

كما أعلن بنك الإسكندرية عبر موقع التوظيف الاجتماعي العالمي «لينكد إن» عن حاجته إلى وظيفة مدير المشروع بشروط، منها أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس من جامعة معترف بها في الإدارة أو ما يعادلها، لديه خبرة مصرفية لا تقل عن 6 سنوات في إدارة المشاريع.

وأضاف البنك بشأن الشروط أنه لا بد أن يجيد اللغة الإنجليزية الشفوية والمكتوبة، وأن يكون لاعب فريق جيدًا لديه القدرة على العمل بشكل فعال للغاية بطريقة تعاونية وموجهة نحو الفريق مع الفرق الأخرى، متعاونًا مع مهارات التعامل مع الآخرين والتفاوض وحل النزاعات، يملك القدرة على التواصل الكتابي والشفوي الجيد، والتقديم يمكن من خلال صفحة البنك عبر «لينكد إن».

وظائف مصرف أبوظبي الإسلامي

وأخيرًا عبر موقع التوظيف الاجتماعي العالمي «لينكد إن» أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي عن حاجته لوظيفة مصرفي شخصي أول بشرط أن يكون المتقدم صاحب خبرة لا تقل عن 4 سنوات في القطاع المالي، وأن يعمل على نمو العلاقات التجارية طويلة الأمد مع عملاء التجزئة المستهدفين من خلال تزويدهم بقيمة مضافة كبيرة وتوفير منتجات/ خدمات مالية عالمية المستوى، فضلاً عن تحقيق أهداف الحجم والإيرادات من خلال الجمع بين اكتساب العملاء وتعميق العلاقة، وللتقديم يمكن القيام بذلك من خلال صفحة المصرف عبر «لينكد إن».