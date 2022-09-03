فصل الخريف 2022.. اعرف موعد بدايته وانخفاض نسب الرطوبة ودرجات الحرارة

محبو الشتاء ينتظرون موعد استقرار حالة الطقس وانخفاض درجات الحرارة، وهو ما يحدث دائما مع بداية فصل الخريف، ويترقب في ذلك الوقت العديد من الأشخاص موعد انتهاء فصل الصيف 2022، حيث بدأ العد التنازلي لنهاية وتراجع ارتفاع درجات الحرارة والموجات الحارة التي شهدتها البلاد.

وفي هذا السياق، تقدم بوابة «الوطن» ضمن الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء والجمهور على مدار الساعة، موعد بداية فصل الخريف 2022.

موعد بداية فصل الخريف 2022

قالت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن موعد انتهاء فصل الصيف 2022 فلكيًا سيكون يوم الخميس الموافق 22 سبتمبر.

كما أعلن معهد البحوث الفلكية، عبر موقع الرسمي الإلكتروني، إن بداية فصل الخريف 2022 سيكون الساعة الثالثة و4 دقائق صباح يوم 23 سبتمبر 2022 بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة.

ودائما ما يستمر فصل الخريف وفق ما يتم الإعلان عنه ووفق الحسابات الفلكية، إلى نحو 93 يومًا و15 ساعة و50 دقيقة، حيث تستقيم الشمس مباشرة على خط الاستواء، ويتساوى طول النهار والليل في جميع أنحاء العالم، ويكون الخريف في نصف الكرة الشمالي، وربيع في نصف الكرة الجنوبي.

انخفاض في درجات الحرارة الفترة المقبلة

كما قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» على شاشة «إكسترا نيوز»، إن البلاد تشهد انخفاضا في درجات الحرارة الفترة المقبلة، وذلك تأثرا بكتل هوائية معظمها قادمة من البحر المتوسط مع امتداد مرتفع العروض الوسطي، وتأثرا أيضا بامتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا وهو ما يعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، حيث تقل نسب الرطوبة مع اقتراب فصل الخريف، وذلك في الأسبوع الثاني أو الثالث من شهر سبتمبر المقبل.