موعد انتهاء فصل الصيف 2022 وبداية الخريف فلكيا.. انتظروا 22 سبتمبر

مع ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها البلاد خلال الفترة الماضية، يترقب الكثيرون ويبحثون عن موعد انتهاء فصل الصيف 2022 وبداية فصل الخريف، حيث بدأ العد التنازلي لنهاية الفصل الأول وبداية الثاني، وفق المتوقع فلكيًا.

وفي هذا السياق، تقدم بوابة «الوطن» ضمن الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء والجمهور على مدار الساعة، موعد انتهاء فصل الصيف 2022 وبداية فصل الخريف، فلكيًا، فضلا عن أهم ملامح الطقس خلال الفترة القادمة، وفق تصريحات خاصة من الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في السطور التالية:

موعد انتهاء فصل الصيف 2022

قالت منار غانم إن موعد انتهاء فصل الصيف 2022 فلكيًا يوم الخميس 22 سبتمبر، حيث يستمر الفصل في ارتفاع درجات الحرارة لمدة 3 أشهر.

وعن أهم ملامح الطقس خلال الأيام المقبلة، أوضحت منار أن خلال الفترة القادمة تشهد حالة من ارتفاع درجات الحرارة، وتبدأ موجة طويلة شديدة الحرارة في بعض المناطق على مستوى الجمهورية، حيث تتجاوز حاجز الـ40 درجة في العديد من المدن والمحافظات خاصة الجنوب.

موعد بداية فصل الخريف 2022

وفلكيًا يتوقع أن يبدأ فصل الخريف 2022 في الساعة الثالثة و4 دقائق صباح يوم 23 سبتمبر 2022 بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة، وفقا لما أعلنه معهد البحوث الفلكية.

ويستمر فصل الخريف لمدة 93 يومًا و15 ساعة و50 دقيقة، بحسب الحسابات الفلكية، حيث تستقيم الشمس مباشرة على خط الاستواء، حيث يتساوى طول النهار والليل في جميع أنحاء العالم، ويكون الخريف في نصف الكرة الشمالي، وربيع في نصف الكرة الجنوبي.

وتعد من أهم ملامح فصل الخريف تقليل درجات الحرارة والرطوبة مقارنة بفصل الصيف، كما تشهد بعض المناطق سقوط الأمطار، استعدادًا لاستقبال فصل الشتاء.