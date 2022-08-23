الأرصاد تكشف موعد بداية فصل الخريف وانخفاض درجات الحرارة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن موعد انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء، إذ يتوقع الخبراء استمرار الارتفاع في حرارة الطقس حتى نهاية الشهر الجاري، حيث الانتهاء التدريجي لفصل الصيف وبداية فصل الخريف في 22 سبتمبر المقبل، الذي يشهد تراجعا ملحوظا في الرطوبة والحرارة.

ووفق خبراء الرصد والتتبع بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن درجات الحرارة تستمر في الارتفاع حتى نهاية أغسطس، لتشهد البلاد طقسا شديد الحرارة، رطبا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حارا رطبا على السواحل الشمالية الغربية، مائلا للحرارة رطبا ليلا على السواحل الشمالية، حارا رطبا على باقى الأنحاء.

وأوضحت الأرصاد أن البلاد ستشهد استمرار ارتفاع الرطوبة على مدار تلك الفترة، ما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح ما بين 2 و4 درجات مئوية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

وأشارت الهيئة إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على مدار يومي الأربعاء 24 أغسطس وكذلك الخميس 25 من ذات الشهر، جاءت على النحو التالي:

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 24 أغسطس

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 37 والمحسوسة 40.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 37 والمحسوسة 40.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 33 والمحسوسة 36.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 41 والمحسوسة 43.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والمحسوسة 43.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والمحسوسة 44.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 25 أغسطس

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 40.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 40.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 32 والمحسوسة 35.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 41 والمحسوسة 43.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 40.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والمحسوسة 44.