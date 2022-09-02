علي عبدالخالق في آخر حوار تليفزيوني: أحمد زكي أحب السينما أكثر من ابنه

توفي، منذ قليل، المخرج الكبير علي عبدالخالق، بعد صراع مرير مع مرض السرطان، ذلك بعدما وأكد الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، خبر الوفاة لـ«الوطن»، ونستعرض آخر حوار قام به المخرج الكبير مع الإعلامي الراحل وائل الإبراشي قبيل ما يقارب العامين.

عبدالخالق: أحمد زكي كان بيتكلم 24 ساعة سينما.. ولا يهمد

قال المخرج الكبير علي عبدالخالق، إن الفنان الراحل أحمد زكي في حياته الكثير من الأسرار، حيث إنه كان يعرف عنه الكثير من الأسرار قد لا يعلمها ابنه الراحل أيضا، «في مرة أحمد زكي قال لي أنا بحب السينما أكتر من هيثم، ده حقيقي، كان بيتكلم 24 ساعة سينما، وكان لا يهمد».

عبدالخالق: الحكاية مش سهلة خصوصا في التمثيل أو التصوير

وأوضح «عبدالخالق» خلال استضافته ببرنامج «التاسعة»، ويقدمه الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، أن الفنان أحمد زكي كان عاشقا للتمثيل، كما كان يستمتع أثناء وقوفه أمام الكاميرات، ولا يهمد، «الحكاية مش سهلة خصوصا في التمثيل أو التصوير، وفي فيلم 4 في مهمة رسمية أحمد زكي كان مسافر يعمل عملية في لندن، وكان بسبب توتره بسبب تركه للفيلم فضل الجرح لم يجف إلا بعد مرور 40 يوم، وكان حريصا على الشغل».

وعن حكايات الضباط والجنود، فقد أكد أنها هي من حفزته لعمل فيلم أغنية على الممر، مشيرا إلى أن فيلم «أغنية على الممر» تكلف 19 ألف جنيه وقت إنتاجه، «عيد ميلادي يوم 9 يونيو ولكن بعد النكسة مكنتش بحتفل ولا حد بيقول كل سنة وإنت طيب».

وأوضح أن كواليس فيلم «أغنية على الممر» كان يتواجد به سيارات إسعاف بجانب دور عرض، بسبب كثرة حالات الإغماء من قبل الجمهور بسبب التأثير، مشيرا إلى أن أجور الفنانين في فيلم «أغنية على الممر» كانت قليلة جدا مقارنة بالوقت الحالي، كما وكان الفنان محمود مرسي قد حصل على أعلى أجر في فيلم أغنية على الممر وهو 4 آلاف جنيه، كما حصلنا على 15 ألف جنيه من الجيش وقتها.

ولفت عبدالخالق إلى أنه صور عددا من الأفلام الخاصة بحرب أكتوبر على جبهة القتال، أمام مرمى النيران، مشيرا إلى أن أحد القادة نبهه في حالة سقوط قذائف على الجبهة، وقضى ليلة داخل إحدى الدشم وكانت ليلة صعبة للغاية.