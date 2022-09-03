قبل فيلم «مستر إكس».. أعمال فنية جمعت بين هنا الزاهد وزوجها أحمد فهمي

بدأت الفنانة هنا الزاهد، في تصوير دورها في فيلم «مستر إكس» وهو بطولة زوجها الفنان أحمد فهمي، ولم يكن هذا التعاون الأول بينهما فقد سبق وتعاونا سويا في عدد من الأعمال الفنية، ونستعرض خلال السطور التالية أبرز هذه الأعمال.

الواد سيد الشحات

شارك الثنائي هنا الزاهد وأحمد فهمي في مسلسل «الواد سيد الشحات» الذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه في رمضان 2019.

مسلسل «الواد سيد الشحات» من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة أحمد فهمي، وهنا الزاهد، ومحمد عبد الرحمن.

حلوة الدنيا سكر

كما قدمت الفنانة هنا الزاهد أول بطولاتها المطلقة مسلسل «حلوة الدنيا سكر» الذي ينتمي إلى نوعية الحكايات المنفصلة، وحقق هذا المسلسل نجاحا كبيرا حيث ظهر معها أحمد فهمي في قصة «لو كنت يوم أنساك» وأكدت «هنا» في عدد من اللقاءات التلفزيونية أن أحمد فهمي يدعمها ويهتم بأعمالها الفنية بشكل كبير.

فيلم مستر إكس

وينتمي فيلم «مستر إكس» لنوعية الأفلام الكوميدية وبطولته أحمد فهمي، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومي فؤاد، محمد أنور، رحاب الجمل، ومحمود حافظ، وضيوف شرف أكرم حسني، عمرو يوسف، مصطفى خاطر، صبري فواز، وإخراج أحمد عبد الوهاب.

آخر أعمال هنا الزاهد

ويعرض لهنا الزاهد حاليا فيلم «بحبك» أمام الفنان تامر حسني وينتمي إلى نوعية الأفلام الرمانسية الكوميدية.

ويشارك في فيلم «بحبك» مجموعة من النجوم الشباب، وهم: تامر حسني وهنا الزاهد وهدى المفتي وحمدي الميرغني ومدحت تيخا وعزت زين وفرح الزاهد ومنة المصري، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف وإخراج تامر حسني.