فتح تنسيق المرحلة الثالثة 2022 لطلاب الثانوية العامة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عبر موقعها الرسمي، فتح تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة للالتحاق بالجامعات للعام الدراسي الجديد، مشددة على الطلاب وأولياء الأمور بضرورة الالتزام بكافة قواعد التنسيق وكتابة الرغبات بدقة وعناية شديدة.

خطوات تنسيق المرحلة الثالثة 2022

- الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني.

- اختيار تنسيق الثانوية العامة 2022

- اختيار مصدر شهادة الثانوية العامة.

- كتابة رقم الجلوس.

- كتابة الرقم السري.

- بدء تسجيل الرغبات.

التنسيق متاح لبقية الطلاب الناجحين في الدور الأول

وقالت وزارة التعليم العالي، إن التنسيق متاح لبقية الطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2022، والمتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية، بالإضافة إلى الطلاب الناجحين في الدور الثاني لتدوين رغباتهم، وذلك في الفترة من يوم السبت الموافق 3/9/2022 حتى يوم الأربعاء بحد أدنى 205 درجة لجميع الشُعب.

وشددت الوزارة على جميع الجامعات بضرورة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد في معامل التنسيق وإلزام الطلاب وأولياء الأمور بارتداء الكمامة الطبية.