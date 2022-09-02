تنسيق الجامعات 2022.. أسماء المعاهد الفنية المتوسطة المعتمدة

تنسيق المرحلة الثالثة 2022 يبدأ غداً السبت لطلاب الثانوية العامة، وعلى أساسه أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قائمة بأسماء المعاهد الفنية المتوسطة، حتى لا يقع الطلاب فريسة الكيانات الوهمية، مؤكدة في بيان لها، أنها حريصة على ملاحقة هذه الكليات.

أسماء المعاهد الفنية المتوسطة

1. المعهد الفني الصناعي بالمطرية.

2. المعهد الفني الصناعي للبصريات.

3. المعهد الفني للفنادق بالمطرية.

4. المعهد الفني التجاري بالمطرية.

5. المعهد الفني الصناعي بشبرا.

6. المعهد الفني التجاري بشبرا

7. المعهد الفني الصناعي بشارع بالصحافة.

8. المعهد الفني التجاري بالروضة.

9. المعهد الفني الصناعي لمواد البناء بحلوان.

10. المعهد الفني للري والصرف والمساحة بالمطرية.

11. المعهد الفني الصناعي ببنها.

12. المعهد الفني التجاري ببنها.

13. المعهد الفني الصناعي بقويسنا.

14. المعهد الفني التجاري بقويسنا.

15. المعهد الفني التجاري بطنطا.

16. المعهد الفني الصناعي بالزقازيق.

17. المعهد الفني التجاري بالزقازيق.

18. المعهد الفني الصناعي بالمحلة الكبرى.

19. المعهد الفني التجاري بالمحلة الكبرى.

20. المعهد الفني التجاري بدمياط.

21. المعهد الفني التجاري بالمنصورة.

22. المعهد الفني التجاري بدمنهور.

23. المعهد الفني الصناعي بالإسكندرية.

24. المعهد الفني التجاري بالإسكندرية.

25. المعهد الفني للفنادق بالإسكندرية.

26. المعهد الفني الصناعي للمنشآت البحرية ببورسعيد.

27. المعهد الفني الصناعي ببورسعيد.

28. المعهد الفني التجاري ببورسعيد.

29. المعهد الفني للسياحة و الفنادق ببورسعيد.

30. المعهد الفني الصناعي ببئر العبد.

31. المعهد الفني التجاري بالعريش.

32. المعهد الفني الصناعي للري والصرف والمساحة بأسيوط.

33. المعهد الفني التجاري بأسيوط.

34. المعهد الفني الصناعي بسوهاج.

35. المعهد الفني التجاري بسوهاج.

36. المعهد الفني الصناعي للألومنيوم بنجع حمادي.

37. المعهد الفني الصناعي بقنا.

38. المعهد الفني الصناعي للري والصرف والمساحة بقنا.

39. المعهد الفني التجاري بقنا.

40. المعهد الفني للسياحة والفنادق بقنا.

41. المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بقنا.

42. المعهد الفني الصناعي لترميم الآثار بالأقصر.

43. المعهد الفني الصناعي بأسوان.

44. المعهد الفني التجاري بأسوان.

45. المعهد الفني فوق المتوسط لتكنولوجيا السكك الحديدية.

46. المعهد الفني للتمريض بمستشفى وادي النيل.

قالت وزارة التعليم العالي إن تنسيق المرحلة الثالثة يستمر لمدة خمسة أيام لطلاب الثانوية العامة، مشددة على الطلاب بضرورة تدوين رغباتهم بدقة.