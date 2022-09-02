تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. أسماء وأماكن المعاهد الفنية الصحية

أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أسماء المعاهد الفنية الصحية التابعة لوزارة الصحة، بالتزامن مع انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة غدا السبت 3 سبتمبر، موضحا في بيان له، أن الوزارة كثفت من الاستعدادات النهائية للعام الدراسي الجديد بالتنسيق الكامل مع مختلف الجامعات.

أسماء المعاهد الفنية الصحية

1. المعهد الفني الصحي بإمبابة.

2. المعهد الفني الصحي بالإسكندرية.

3. المعهد الفني الصحي بطنطا.

4. المعهد الفني الصحي ببنها.

5. المعهد الفني الصحي بالمنصورة.

6. المعهد الفني الصحي بالزقازيق.

7. المعهد الفني الصحي ببورسعيد.

8. المعهد الفني الصحي بالإسماعيلية.

9. المعهد الفني الصحي ببني سويف.

10. المعهد الفني الصحي بأسيوط.

11. المعهد الفني الصحي بسوهاج.

12. المعهد الفني الصحي بأسوان.

«التعليم العالي» تحذر من الكيانات الوهمية

وقال عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، إن الوزارة أعلنت قوائم الجامعات والمعاهد المعتمدة داخل مصر لتوعية أولياء الأمور من المعاهد والكليات التي تمنح شهادات وهمية غير مُعادلة من المجلس الأعلى للجامعات، تزامناً مع تنسيق المرحلة الثالثة.

وأكد المتحدث الرسمي على تكثيف لجان الضبطية القضائية بالوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية لضبط أي كيانات وهمية تدعي كذبًا أنها مُعتمدة، موضحاً أنه يمكن للطلاب متابعة كافة أخبار التنسيق للجامعات والمعاهد خلال الفترة القادمة، من خلال ما يُنشر من بيانات رسمية من قبل الوزارة.

استعدادات مكثفة للدراسة بالجامعات الأهلية

وأشار الدكتور عادل عبدالغفار، إلى أن الجامعات الأهلية الجديدة الـ12 أخذت نصيبها من طلاب الثانوية العامة 2022، موضحاً أن هذه الجامعات كثفت من استعداداتها للعام الدراسي الجديد وتقدم خدمة تعليمية مميزة ولا تهدف للربح، مؤكداً أن برامج هذه الجامعات بينية تواكب احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.