وصول المتهم بقتل ابنة خاله في البراجيل إلى جلسة محاكمته

وصل إلى مقر محكمة جنايات جنوب الجيزة، منذ قليل، المتهم بقتل ابنة خاله بمنطقة البراجيل بأوسيم التابعة لمحافظة الجيزة، بعد فشله في الاعتداء عليها، لحضور جلسة محاكمته وسط حراسة أمنية مشددة.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار عبدالشافي محمد عثمان وعضوية المستشارين أحمد محمد دهشان وياسر الزيات.

المتهم يجلس في ثبات

وظهر المتهم خلال الجلسة الماضية، مرتديا ملابسه العادية وليست ملابس السجن، وكان يجلس في حالة ثبات بعدما حضر عدد من القساوسة للتحدث معه، وعند بدء الجلسة طلب التحدث فسمح له رئيس المحكمة، ولم ينطق سوي بجملة «أيوه أنا اللي قتلتها احكموا عليا».

تجنب والدة المتهم مواجهة شقيقها

وتحضر والدة المتهم كل جلسة ولكنها لا تستطيع أن تدخل إلى قاعة المحكمة في ظل وجود شقيقها والد الطفلة أمل المجني عليها، وأنه حتى الآن لم يحدث بينهما أي مواجهة منذ حدوث الواقعة، وذلك حسب ما قال شقيقها: «لغاية دلوقتي محصلش بيني وبين أختي أي مواجهة هيا بتشوفني بتستخبي مني».

ولم يحضر والد المتهم أي جلسة من جلسات محاكمته، وأنه ينتظر الحكم على نجله بالإعدام نظير ما فعله بالطفلة المجني عليها، حسب أقوال والدها بأنه تلقى اتصالا هاتفيا من والد «أندرو. ح»، يؤكد أنه لن يقدم له واجب العزاء إلا حين يتم الحكم على نجله.