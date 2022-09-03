بالأسماء.. إصابة 12 شخصا في تصادم سيارتين بطريق «مطروح - الإسكندرية»

أصيب 12 شخصًا بإصابات مختلفة، إثر وقوع حادث تصادم سيارتين على الطريق الدولي الساحلي «مطروح - الإسكندرية»، أمام مدينة الضبعة، وانتقلت سيارات الإسعاف على الفور إلى موقع الحادث، وقدمت الإسعافات الأولية لجميع المصابين، وجرى نقلهم إلى أقرب مستشفى، وأخطرت الشرطة اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

أسماء مصابي حادث طريق مطروح

واستقبلت مستشفى الضبعة المركزي في الساعات الأولى من صباح، اليوم السبت، مصابي حادث طريق «مطروح - الإسكندرية» وننشر الأسماء وهم: «سامية جمال حسن 39 سنة من القليوبية مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ووسيم ونيس إبراهيم 48 سنة من القليوبية مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وسيد عبد العزيز محمد 50 سنة من القليوبية مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وأمينة عبد الفتاح 43 سنة من القليوبية مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وآدم جميل حسن 6 سنوات من القليوبية مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وحبيبة رمضان السيد 12 سنة من القليوبية مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ورباب هاني حسن 16 سنة من القليوبية مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وإيمان عبد الحليم محمد 43 سنة من القليوبية مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد سيد عبد العزيز 18 سنة من القليوبية مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ونادية السيد عبد العزيز 12 سنة من القليوبية مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمود سيد عبد العزيز 8 سنوات من القليوبية مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ونورهان رمضان السيد 12 سنة من القليوبية مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم».

الشرطة تعاين الحادث

وانتقلت إلى موقع الحادث بطريق الإسكندرية مطروح الدولي الساحلي مباحث المرور، وشرطة تأمين الطريق وجاري فحص الحادث للتعرف على ملابساته والكشف عن أسباب وقوعه.