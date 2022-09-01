بالأسماء.. إصابة 6 في انقلاب سيارة بطريق «مطروح - الإسكندرية» الساحلي

أصيب 6 أشخاص من أسرة واحدة بإصابات مختلفة، اليوم الخميس، إثر انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الدولي الساحلي «مطروح - الإسكندرية»، وانتقلت سيارات الإسعاف، وقدمت الإسعافات الأولية لجميع المصابين، وجرى نقلهم إلى أقرب مستشفى، وأخطرت مباحث المرور اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالواقعة.

أسماء وحالات مصابي حادث مطروح

واستقبلت، منذ قليل، مستشفى الضبعة المركزى مصابي حادث طريق مطروح الإسكندرية الساحلي، وهم هانم صلاح عبد المعز، 61 سنة، من القاهرة، مصابة باشتباه كسر بالزراعين وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وهي تحت الملاحظة، وعزة سالم عبد الجواد، 49 سنة، من القاهرة، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وموضوعة تحت الملاحظة، ومحمود السيد صلاح، 27 سنة، من القاهرة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وموضوع تحت الملاحظة، وأمنية السيد صلاح، 18 سنة، من القاهرة، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وموضوعة تحت الملاحظة، ويوسف السيد صلاح، 9 سنوات، من القاهرة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتحت الملاحظة، والسيد صلاح عبد المعز، 49 سنة، من القاهرة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ويجري استكمال الرعاية الطبية لهم وإجراء الفحوصات من أشعة وتحاليل طبية، تحت إشراف فريق الإنتشار السريع في قسم الإستقبال والطوارئ بالمستشفى.

فحص مكان الحادث

وتجري مباحث الإدارة العامة للمرور وشرطة تأمين طريق مطروح الساحلي الدولي عملية الفحص لموقع الحادث، للكشف عن أسباب وقوعه والتعرف على ملابساته، ورفع تقرير لجهات التحقيق.