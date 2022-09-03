إصابة شخصين في مشاجرتين متفرقتين بسوهاج

شهد مركزا طهطا والمراغة شمال محافظة سوهاج إصابة شخصين بجروح قطعية متفرقة بالجسم، في مشاجرتين مختلفتين، وتم تحويلهما إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارًا يفيد بوجود مشاجرتين بمركزي طهطا والمراغة ووجود إصابات.

الحادث الأول

وجاء الحادث الأول عندما استقبل مستشفى طهطا العام «علي م ا ع» 34 سنة، نجار، ويقيم بندر طهطا، مصابا بـ«إشتباه ما بعد الارتجاج وجروح بالوجه وكدمات متفرقة بالجسم»، وتم تحويله إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

بالانتقال والفحص، وسؤاله اتهم شقيق زوجته «كريم م ع م»، 34 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية، بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته بسبب خلافات المصاهرة، وبمواجهة المشكو فـي حقه قرر بمضمون ما تقدم، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.

الحادث الثاني

وفي سياق آخر تبلغ لمركز شرطة طهطا بوجود مشاجرة ومصاب بناحية بنجا دائرة المركز، بالانتقال والفحص تبين أنها بين كل من طرف أول «عبد العال ش ع م»، 38 سنة، عامل، مصابا «جرح قطعي أسفل الصدر من الناحية اليمني»، وتم نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعي. «طرف ثان «حسني ع م ا»، 31 سنة عامل، وشقيقه «أيمن ع م ا»، 27 سنة، عامل، الطرفان أبناء عمومه ويقيمان بذات الناحية.

وتم ضبط طرفـي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثاني سلاح أبيض «سكين»، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالضرب وإحداث إصابة الطرف الأول بسبب خلافات عائلية بينهما، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة.