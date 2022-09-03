كولومبيا تعلن مقتل 8 رجال شرطة في هجوم بالمتفجرات

أعلنت السلطات الكولومبية، مقتل 8 من رجال الشرطة في هجوم بالمتفجرات، وإطلاق نار، بعد ظهر أمس الجمعة، بالتوقيت المحلي، في «سان لويس» بالقرب من «نيفا» عاصمة مقاطعة هويلا جنوب غربي البلاد

ويعد هذا أخطر هجوم على قوات الأمن حتى الآن أثناء إدارة الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو، وقالت صحيفة «أل تيمبو» الكولومبية، إن الهجوم تم تسجيله الهجوم الساعة 2:30 بعد الظهر في قرية «كوروزال»، حيث تم تفجير عبوة ناسفة أثناء مرور شاحنة للشرطة.

رجال الشرطة كانوا يشاركون في نشاط للرعاية الاجتماعية في مقر شرطة «نيفا»

وأشارت المصادر، إلى أن رجال الشرطة كانوا يشاركون في نشاط للرعاية الاجتماعية في مقر شرطة مدينة «نيفا»، مشيرة إلى مغادرتهم في الساعة 10:30 صباحًا متجهين إلى منطقة سان لويس.

وقال متحدث باسم شرطة المنطقة، إن الهجوم كان على دورية للشرطة، مضيفا إنه يبدو كما لو كان بالمتفجرات وقتلوا بأسلحة نارية»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «فرانس برس» الفرنسية.

ونشرت الصحيفة الكولومبية، أسماء الضحايا: «تويلسون كويلار لوسادا-لويس سابي جوتيريز-دوفيرني كارينو رودريجيز-جون باوتيستا فارجاس-كريستيان كوبيلوس بوربون-جوستافو إسكيفيل روخاسج-سانتياجو جوميز إنديس-آرليس فيجويرو باسكاس».

ونشرت صحيفة «سيمانا» الكولومبية، صورا لجثث الرجال بالزي الرسمي ملقاة، بعضها على سيارة والبعض الآخر على الأرض، وقالت إنها مذبحة قتل فيها 8 من رجال الشرطة في «مقاطعة هويلا» بعد تعرضوهم لكمين على ما يبدو من قبل منشقين عن القوات المسلحة الثورية لكولومبيا.

الرئيس الكولومبي يطالب السلطات بالتوجه إلى المنطقة لبدء التحقيق

بدوره، عقد مدير الشرطة الوطنية، الجنرال هنري سانابريا سيلي، اجتماعا في مكتبه، كما تلقى معلومات أولية حول الهجوم، فيما انتقل أفراد من الجيش الوطني، إلى الموقع.

من جانبه، رفض الرئيس الكولومبي، جوستافو بيترو، الهجوم، مطالبا على حسابه على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، السلطات بالتوجه إلى المنطقة لبدء في أعمال التحقيق.

وأعرب الرئيس الكولومبي، عن تضامنه مع عائلات الضحايا، وقال إن الهجوم يعبر عن تخريب واضح للسلام الشامل، فيما أكدت الرئاسة الكولومبية،وصول لجنة تحقيق خاصة من مكتب المدعي العام.

من جانبه، قال خبير أمني يدعى ​​سيزار ريستريبو، في حوار مع صحيفة «هرالدو» الكولومبية، إن المجرمين يفكرون دائمًا بمنطق إجرامي، وليس بمنطق السلام.