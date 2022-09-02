متى ينتهى فصل الصيف 2022 في مصر؟.. «الأرصاد الجوية» تجيب

متى ينتهي فصل الصيف 2022 في مصر؟.. سؤالًا يطرحه العديد من المواطنين خلال تلك الفترة لا سيما مع ارتفاع نسبة الرطوبة التي يشعر بها المواطنين بشكل واضح، وكذلك سقوط الأمطار الخفيفة التي شهدتها محافظة مطروح خلال أمس.

متى ينتهي فصل الصيف في مصر 2022؟

وأجابت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن ما يدور في أذهان المواطنين حول سؤالهم المطروح متى ينتهي فصل الصيف 2022 في مصر؟، لتشير إلى أن موعد انتهاء الصيف سيكون في 22 سبتمبر الجارِ على أن يبدأ فصل الخريف في 23 سبتمبر من الشهر ذاته.

المدة الزمنية لفصول السنة

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن الفصول مدتها بين 89 يومًا و92 يومًا ليكون مجملها 3 شهور.

جدير بالذكر، أن هيئة الأرصاد الجوية، أوضحت في بيان لها اليوم، أن البلاد تشهد طقسًا متقلبًا خلال تلك الفترة، حيث تتباين درجات الحرارة على مختلف المحافظات مع تكون الشبورة المائية الخفيفة على الطرق الرئيسية، وذلك مع التعرض لحركة الرياح ببعض الأماكن.

وأشار البيان، إلى وجود فرص لسقوط الأمطار على سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات، على أن يكون طقس شمال الصعيد معتدلًا رطبًا.