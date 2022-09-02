تفاصيل حالة الطقس خلال 72 ساعة مقبلة.. القاهرة تصل إلى 34 درجة

أصدر خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا تفصيليًا بشأن حالة الطقس خلال الـ3 أيام المقبلة، ودرجات الحرارة المتوقعة خلال 72 ساعة المقبلة بداية من السبت الموافق 3 سبتمبر حتى الإثنين 5 سبتمبر الجارِ.

توقعات طقس 72 ساعة

وأوضح خبراء الأرصاد، أن حالة الطقس خلال الفترة المذكورة يسودها طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وذكرت الهيئة أن البلاد خلال الثلاثة أيام المقبلة، ستشهد شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة 6 صباحًا، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وتظهر السحب المنخفضة صباحًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ما يساعد على تلطيف الأجواء، كما تظهر السحب المنخفضة صباحًا على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ما يساعد في تخفيف الأجواء.

وأشار بيان الأرصاد إلى ارتفاع نسبة الرطوبة نهارًا وهو الأمر الذي يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح ما بين 2 إلى 3 درجات، وتنشط الرياح ليلاً على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 3 سبتمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 33 والمحسوسة 35.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والمحسوسة 35.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 31 والمحسوسة 33.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 42.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والمحسوسة 39.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44 والمحسوسة 46.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 4 سبتمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 36.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 36.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 31 والمحسوسة 33.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 41.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 38 .

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والمحسوسة 45.

درجات الحرارة المتوقعة الإثنين 5 سبتمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 33 والمحسوسة 36.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والمحسوسة 36.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 30 والمحسوسة 32.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 41.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والمحسوسة 37.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والمحسوسة 42.