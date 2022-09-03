زلزال بقوة 4.4 درجة يضرب جزيرتي أندامان ونيكوبار الهنديتين

ضرب زلزال بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر في جزيرتي أندامان ونيكوبار، في شرقي خليج البنغال، الواقع شمال شرقي المحيط الهندي، وهو الثاني في المنطقة في غضون 24 ساعة، فيما لم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرارأو خسائر في الأرواح.

عمق الزلزال 70 كيلومترا تحت الأرض

وقال «المركز الوطني لعلم الزلازل» الهندي، إن الزلزال وقوع على بعد 106 كيلومترات من شرق إلى شمال شرقي من العاصمة «بورتبلير» في حوالي الساعة 6.59 صباحًا اليوم السبت، وكان عمق الزلزال 70 كيلومترًا تحت الأرض، وفقا لما ذكره موقع «هندوستان تايمز» الهندي.

قوع زلزال أمس الجمعة في جزيرتي «أندامان ونيكوبار»

وسجلت السلطات الهندية، أمس الجمعة، زلزالا بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر في جزيرتي «أندامان ونيكوبار»، فيما وقع مركز الزلزال على بعد 108 كيلومترات شمال شرقي ديجليبورأكبر مدينة في شمال جزيرة أندامان، وكان على عمق حوالي 10 كيلومترات.