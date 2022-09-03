محافظة القاهرة: كلمة «إزالة» وضعت بطريق الخطأ على مقبرة طه حسين

نفى اللواء إبراهيم عوض المتحدث الرسمي باسم محافظة القاهرة، إزالة مقبرة عميد الأدب العربي طه حسين، مشيرًا إلى أنهم يخطرون أصحاب المقابر قبل فترة كافية من إزالة أي مقبرة ويساعدون أصحاب المقابر على نقل الرفات عن طريق إدارة الشئون الصحية.

وأوضح «عوض» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عبدالكريم في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أنه يتم تنفيذ محور جديد لخلق تنمية حضارية وجودة للحياة، لافتًا إلى أن كلمة «إزالة» وضعت بطريق الخطأ مشيرًا إلى أنهم لم يخطروا أسرة طه حسين بإزالة المقبرة.

إزالة 600 مقبرة

ولفت إلى وجود مشروع هو محور بطول 7 كيلو سيربط بين مناطق شرق القاهرة والطريق الدائري إلى جنوب القاهرة والمقطم مارًا بمنطقة المقابر، موضحا أنهم أزالوا 600 مقبرة من خط السير، لافتًا إلى أن الاستشاريين يعرفون أن هناك مقبرة عميد الأدب العربي وسيبتعد عنها المسار نهائيًا مشددًا على أن المنطقة ستخضع للتطوير والتحديث.

تطوير المنطقة حول مقبرة طه حسين

وشدد «عوض» أنهم نشروا على وسائل التواصل الاجتماعي أنه لن يتم إزالة مقبرة طه حسين ردًا على الجدل والبلبة التي أثيرت حول هذا الأمر، مشددًا على أن هناك تخطيطا لتفادي المقبرة وتطوير المنطقة حولها.