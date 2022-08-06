الرابعة مكرر أدبي كانت بتذاكر 5 ساعات فقط.. والأولى للمكفوفين: طه حسين قدوتي

قالت سوسن راني سراج، الرابعة مكرر أدبي بالثانوية العامة، إنها كانت تطمح للالتحاق بكلية الفنون الجميلة نظرًا لكونها شغفها الحقيقي، ولم تنظر للمجموع بقدر سعيها لتحقيق شغفها بالالتحاق بتلك الكلية: «كان نفسي فيها من أول السنة، وكنت دائمًا بنظّم وقتي وباخد فترة راحة، ومذاكرتي بتاخد 5 ساعات فقط يوميًا».

سراج: أنا حابة فنون جميلة.. إن شاء الله هدخلها

وأضافت الطالبة، خلال مداخلة لها عبر الفيديو ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أن أسرتها دائمًا ما كانت تشجعها في استذكار موادها وتوفر لها الهدوء والسكينة، مشيرة إلى أنها تهوى الرسم، ولا ترى بأن المجموع الكبير في الثانوية العامة يُلزمها بدخول أي من كليات القمة: «أنا حابة فنون جميلة، وإن شاء الله هدخلها».

ناريمان: كنت خايفة في الأول.. وحاسة إني مش هحقق اللي عايزاه

فيما أوضحت ناريمان صالح، الأولى على مستوى الجمهورية للمكفوفين، أنها وفي بداية التحاقها بمرحلة الثانوية العامة كانت دائمًا ما تخشي الدروس، ولكن المدرسين كانوا يدعمونها من أجل التفوق: «كنت خايفة في الأول، وكنت حاسة إني مش هحقق اللي عايزاه».

وقالت خلال مداخلة لها عبر الفيديو ببرنامج «مساء DMC»: «أنا والدي متوفى من 4 سنين، ووالدتي هي اللي كانت بتساعدني وادتني حياتها كلها، وكانت بتسجل لي الدروس على التليفون وبسمعهم كتير، وكنت بذاكر حوالي 5 ساعات، ومنظمة وقتي، وكنت نايمة أخويا جه صحاني وقال لي إصحي يا ناريمان إنتي طلعتي الأولى على الجمهورية، وكنت حاسة إني في حلم جوه الحلم، ولما عرفت النتيجة حسيت إني طايرة من الفرحة واتبسطت جدًا».

وأوضحت أن الأديب العالمي طه حسين كان قدوتها، متابعة: «أنا محتارة بين تخصصين، إما تربية قسم اللغة العربية أو كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وأنا بحب اللغة العربية والسياسة، وبحب التأليف».