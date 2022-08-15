«دهب» تتحول إلى مدينة خضراء بمشروعات بـ100 مليون جنيه

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إنّ مدينة دهب السياحية ستكون مدينة خضراء مثل شرم الشيخ بعد انتهاء أعمال تطوير المدينة التي تتخطى تكلفتها 100 مليون جنيه، موضحا أنّه أجرى جولة تفقدية اليوم الاحد لمتابعة خطة تطوير دهب التي بدأت العام الماضي.

وأضاف في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنّ أعمال التطوير تشمل الممشى السياحي وتطوير شبكة الطرق، إضافة إلي إحلال وتجديد مسجد الهدى، مشددا على تكثيف ومضاعفة ساعات العمل وإنهاء جميع الأعمال، والافتتاح أول أكتوبر 2022.

36 مليون جنيه الممشى

وواصل محافظ جنوب سيناء خلال جولة مفاجئة له أمس بمدينة دهب، أنّ أعمال ممشى دهب السياحي تبلغ تكلفتها 36 مليون جنيه، موضحا أنّ الممشى بطول نحو 3 كيلو مترات، وعبارة عن أرضيات من الجرانيت.

وأضاف أنّ التطوير بالممشى يشمل 2 ميدان، ونافورة، ومقاعد ومظلات، موضحا أنّه جرى مراعاة الهوية البصرية لمدينة دهب أثناء التصميم، فضلا عن تصميم الممشى السياحي بدهب ليكون متاحا لذوي الهمم، وقال إنّ الافتتاح سيكون في أكتوبر من العام الحالي.

موعد افتتاح مسجد الهدي

أكد اللواء خالد فودة، أنّ مسجد الهدي بمدينة دهب سيفتتح في احتفالات المحافظة بالعيد القومي 19 مارس المقبل 2023، مشيرا إلى أنّ المسجد حدثت له أعمال إحلال وتجديد بتكلفة بلغت 12 مليون حنيه، مناصفة بين وزارة الأوقاف والمحافظة بناء علي بروتوكول تعاون لإنشاء المسجد بين وزارة الأوقاف والمحافظة والهيئة العربية للتصنيع.

كما تم الانتهاء من طريق مبارك تنفيذ جهاز التعمير بتكلفة 46 مليون بطول نحو 3 كم عبارة عن طريق اسفلت بعرض 9 أمتار بكل اتجاه مسار درجات ، وممشى مشاه يمين الطريق بكل اتجاه.

رافق المحافظ خلال الجولة: الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ، واللواء عبد الله الديب رئيس مدينة دهب، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، وممثلي الشركات والجهات المنفذة.

مستشفى دهب

وقال اللواء خالد فودة، إنّ مستشفى دهب مقام على مساحة 35 ألف متر، والمبانى على مساحة 16 ألف متر دورين، بعدد 110 أسرة، 5 غرف عمليات، 10 عيادات خارجية، قسم للولادة، وقسم غسيل كلوي، معامل، أشعة، قسم البلازما، مبنى المعالجة بالأكسجين، موضحا أنّ الافتتاح التجريبي للمشروع مارس 2023، والنهائي يونيو 2023.