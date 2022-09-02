الأرصاد: انخفاض نسب الرطوبة في النصف الثاني من سبتمبر.. «فيديو»

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ هناك تحسنًا في الأحوال الجوية ليلًا واعتدالاً في درجات الحرارة بسبب نشاط الرياح التي تراوحت سرعتها بين 30 و40 كم في الساعة، حيث يبدأ هذا النشاط بعد فترة الظهيرة مع دخول ساعات المساء وساعات المغرب والساعات الأولى من الليل.

وأكدت أن البلاد ستشهد تحسنًا في الأحوال الجوية على مدار الأيام المقبلة لأننا نتأثر بكتل هوائية قادمة من البحر المتوسط مع امتداد مرتفع العروض الوسطى، بالإضافة إلى امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا وهو ما يعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مدار اليوم.

نشاط الرياح يبدأ بعد الظهيرة

وأضافت غانم خلال مداخلة هاتفية عبر نشرة قناة dmc: «نشاط الرياح يبدأ بعد الظهيرة مع دخول ساعات المساء والمغرب والساعات الأولى من الليل، ويساعدنا على عدم الإحساس بنسب الرطوبة وبالتالي نشعر بانخفاض درجات الحرارة في فترات الليل وتكون الأجواء معتدلة تمامًا»، لافتةً إلى أن نسب الرطوبة ستنخفض في النصف الثاني من شهر سبتمبر مع الانخفاض في درجات الحرارة، حيث نقترب من بدايات فصل الخريف المعروف باعتدال الأجواء والتحسن في درجات الحرارة.

الطقس في فترات الليل

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «خلال فترات الليل، رغم أن هناك انخفاضًا في درجات الحرارة عن القيم التي كنا نسجلها في الأسابيع الماضية، إلا أنها ستشهد ارتفاعًا في نسب الرطوبة وبالتالي فإننا سنشعر بارتفاع درجات الحرارة بنحو 3 درجات، وستتراوح العظمى على القاهرة الكبرى من 33 إلى 34 درجة مئوية مع وجود نسب رطوبة في الجو سنشعر بها وبالتالي فإن درجة الحرارة المحسوسة ستصل إلى 35 درجة مئوية».