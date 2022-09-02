«حياة كريمة» تنعش قرى المبادرة بمحافظة الغربية.. تركيب محطتي محمول (صور)

تشهد المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة بمحافظة الغربية، والتى تشمل تنفيذ 1018 مشروعا داخل 54 قرية، و88 تابعا، نشاطا ملحوظا للانتهاء من هذه المشاريع، بنهاية 2022، إذ أكدت مؤسسة حياة كريمة، على الانتهاء من عدد كبير من المشروعات، المخطط إتمامها خلال تلك المرحلة، حيث وصلت نسبة الإنجاز في بعض القطاعات كالتربية والتعليم والصرف الصحي ومياه الشرب والمجمعات الحكومية والزراعية البيطرية إلى 100%.

وكشفت «حياة كريمة» عن نسب تنفيذ المشروعات في أكثر من قطاع بمحافظة الغربية، بالتحديد في قرية نهطاي، مشيرة إلى أهم المشروعات والتي تمثلت في رفع كفاءة محطة مياه الشرب بالقرية، التوسعات بمحطة معالجة المياه، وكذلك رفع كفاءة وتطوير مدرسة طلبة السايح، مدرسة أحمد نبيل، مدرسة الحفناوي، في قطاع الأبنية التعليمية، بالإضافة إلى إنشاء مدرسة نهطاي للتعليم الأساسي واللي تم إنجاز 30% من أعمالها.

كما أشارت المؤسسة في بيان لها، إلى الانتهاء من تبطين ترعة العطف، ضمن تطوير قطاع الري والموارد المائية، فضلا عن الانتهاء من مجمع الخدمات الحكومية، وكذلك المجمع الزراعي البيطري، وتوصيل خطوط الغاز للمنازل، بالإضافة إلى إنشاء مركز تنمية الأسرة والطفولة، إنشاء وحدة طب الأسرة، تطوير وتجهيز نقطة إسعاف، إنشاء مركز شباب متكامل، موضحة أن العمل ما زال جارياً في مشروعات إنشاء كورنيش وموقف وسوق حضارية.

تركيب محطات محمول ضمن حياة كريمة

وأضافت «حياة كريمة»: كما تم العمل على إنشاء نقطة إطفاء نهطاي، ونقطة الشرطة، مشيرة إلى نسبة الإنجاز بهما وصلت إلى 50%، مع البدء في عمليات رصف ودهان المنازل، والانتهاء من تركيب محطتين محمول، مؤكدة أن العمل مستمر في تطوير باقي القرى والمحافظات.