لطلاب الثانوية العامة.. 10 معلومات عن اختبار الهيئة في كلية الشرطة

يقطع الطالب شوطًا كبيرًا حتى الوصول إلى اختبار الهيئة في كلية الشرطة، وهو الاختبار الأخير وبعدها يكون الطالب اجتاز كل الاختبارات لدخول أكاديمية الشرطة وينقسم اختبار الهيئة إلى قسمين «تحريري» معلومات عن مصر، والآخر اختبار «شفوي» عن طريق المفاضلة بين المتقدمين من حيث قوة الشخصية وغيرها من الملاحظات التي تراها لجنة القبول.

تسعى «الوطن» لتقديم كل المعلومات عن اختبار الهيئة للقبول في كلية الشرطة حتى يتمكن الطالب من اجتيازه وهو في ثبات تام دون أن يشعر بالخوف.

معلومات عن اختبار الهيئة في كلية الشرطة

ـ يخضع الطالب الراغب في دخول كلية الشرطة لعدة اختبارات بداية من القدرات وصولاً إلى الهيئة.

ـ يدخل طالب الثانوية العامة أو الأزهرية اختبار الهيئة على مرحلتين.

ـ يخضع الطالب لاختبار تحريري ويكون عن طريق الحاسب الآلي.

ـ يدخل الطالب الامتحان التحريري في كتيب المعلومات عن مصر والمعلومات العامة لبيان مستوى معلوماته.

ـ هذا الكتيب يحصل عليه الطالب مع كراسة الالتحاق بكلية الشرطة.

ـ يمثل الطالب أمام اللجنة المُشكلة للقبول والتي تعكف على تطبيق معايير المفاضلة «شفويًا».

ـ المفاضلة بين الطلاب الراغبين في دخول كلية الشرطة وفقًا لقانون إنشاء أكاديمية الشرطة ولائحتها الداخلية.

- يكون الهدف من المفاضلة لانتقاء أفضل العناصر للانضمام إلى أكاديمية الشرطة.

ـ يجب توفر شرط السيرة المحمودة وحسن السمعة للطالب وعائلته.

ـ حسن سيرة أقارب طالب كلية الشرطة حتى الدرجة الرابعة.

يذكر أن اختبارات كلية الشرطة 2022 هي 8 اختبارات يجب على الطالب اجتيازها جميعًا وهي كالتالي:

- اختبار القدرات

- اختبار المقاس والقوام

- الكشف الطبي

- الكشف النفسي

- كشف السمات

- الاختبار الرياضي

- الكشف الطبي المتقدم

- لجنة اختبار الهيئة