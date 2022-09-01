8 اختبارات يجب اجتيازها لدخول كلية الشرطة.. ماذا يحدث إذا رسب الطالب في أحدها؟

دخول كلية الشرطة حلم يراود بعض طلاب الثانوية العامة؛ إذ أنه عقب إعلان نتائج هذه المرحلة، يبدأ الراغبون في دخول هذه الكلية الشرطة في استيفاء الأوراق، والالتزام بحضور الاختبارات، أما في حالة رسوب الطالب في أي من الاختبارات، تكون علاقته انتهت بالكلية، وعليه التوجه إلى مكتب التنسيق ليتمكن من استكمال حياته الجامعية في كلية أخرى.

كلية الشرطة

في حالة رسوب الطالب في أي من الاختبارات المعلنة من جانب كلية الشرطة، فإن علاقته ببقية الاختبارات، بل بالكلية تكون انتهت بشكل رسمي.

ويعرف الطالب نتيجته، عن طريق الموقع الرسمي المعلن من وزارة الداخلية، برقمه في تلك الاختبارات.

اختبارات كلية الشرطة 2022

1- اختبار القدرات

هو اختبار تحريري يستهدف قياس مستوى الثقافة والمعلومات العامة، وليس للطالب حق الإعادة في حال رسوبه.

2- اختبار المقاس والقوام

اختبار القوام للتأكد من تناسب الطول مع الوزن، ويكون للطالب حق الإعادة مرة واحدة فقط، وفي حالة عدم استيفاء المقاييس المطلوبة لا يكون للطالب حق الإعادة مرات أخرى.

3- الكشف الطبي

من أهم الاختبارات لدخول كلية الشرطة، ويخضع الطالب أمام اللجنة الطبية المختصة، ويكون للطالب الراسب في هذا الاختبار حق الإعادة مرة واحدة فقط.

4- الكشف النفسي

يمثل الطالب أمام اللجنة الطبية المختصة، ولا يحق للطالب الراسب الإعادة في هذا الاختبار.

5- كشف السمات

يخضع الطالب لقياس القدرات العقلية، ولا يحق للراسب الإعادة.

6- الاختبار الرياضي

عبارة عن عدد من التمرينات الرياضية المقررة، ويكون للطالب الراسب حق الإعادة مرة واحدة.

7- الكشف الطبي المتقدم

يمثل الطالب أمام لجنة طبية لإجراء اختبارات طبية متقدمة، من خلال عدة تحليلات.

8- لجنة اختبار الهيئة

يطبق أعضاء اللجنة معايير المفاضلة التي ينص عليها قانون إنشاء أكاديمية الشرطة ولائحتها الداخلية، للوصول إلى أعلى معدلات انتقاء أفضل العناصر.