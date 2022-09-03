الأوقاف: بدء مقرأة كبار قراء القرآن الكريم في مسجد الإمام الحسين «بث مباشر»

أعلنت وزارة الأوقاف بدء «مقرأة كبار القراء» بعد وصول عدد من كبار قراء القرآن الكريم إلى مسجد الإمام الحسين، وهي المقرأة التي أعلنت عنها الوزارة، ويتم بثها مباشرة على صفحة الوزارة.

مقرأة كبار القراء

وفيما يلي، رابط البث المباشر لـ«مقرأة كبار القراء» عبر «فيسبوك»

وأوضحت وزارة الأوقاف في بيان لها، أنه قد وصل كل من: فضيلة الشيخ محمد أحمد صالح حشاد نقيب قراء القرآن الكريم بجمهورية مصر العربية، وأعلام دولة التلاوة المصرية: فضيلة الشيخ محمود محمد الخشت، وفضيلة الشيخ الطبيب أحمد نعينع، وفضيلة الشيخ طه محمد النعماني، وفضيلة الشيخ أحمد تميم المراغي، والشيخ العزب سالم، وفضيلة الشيخ أحمد أبو فيوض، وفضيلة الشيخ محمد يحيى الشرقاوي، وفضيلة الشيخ هاني الحسيني، وفضيلة الشيخ ياسر الشرقاوي، وفضيلة الشيخ محمد عبد البصير ، وفضيلة الشيخ فتحي عبد المنعم خليف، وفضيلة الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان، وفضيلة الشيخ يوسف قاسم حلاوة.

وزارة الأوقاف

وأشارت الوزارة إلى أن هذه المقرأة تأتي في إطار جهود الوزارة في العناية بالقرآن الكريم وأهله، بحسب بيانها.