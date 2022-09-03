الأرصاد: أجواء صيفية مستقرة على أغلب أنحاء الجمهورية «فيديو»

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ أحوال الطقس مستمرة في التحسن، وخاصة في فترات الليل، موضحةً أن «الأجواء صيفية ومستقرة على أغلب أنحاء الجمهورية حيث نتأثر بامتداد مرتفع العروض الوسطى مع كتل هوائية قادمة من على البحر المتوسط وجنوب غرب أوروبا».

ظهور السحب المنخفضة في فترات الصباح

وأضافت «غانم» في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر، على القناة الأولى والفضائية المصرية: «هناك أيضا امتداد جوي في طبقات الجو العليا يعمل على ظهور السحب المنخفضة وبخاصة في فترات الصباح وهو ما يؤدي إلى حجب جزء من أشعة الشمس، وبالتالي يحد من تأثيرها ويلطف من الأجواء خلال فترات الصباح».

نشاط للرياح على أغلب مناطق الجمهورية

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «في فترات المساء والساعات الأولى من الليل وبعد فترة الظهيرة نلاحظ وجود نشاط للرياح سرعاته بين 30 كيلومترا إلى 40 كيلومترا على الساعة على أغلب مناطق الجمهورية، وهو ما يساعد على عدم الاحساس بنسب الرطوبة العالية، وبالتالي نشعر باعتدال الأجواء في المساء».