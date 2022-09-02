«الأرصاد»: استمرار تحسن الأحوال الجوية ونشاط الرياح.. وذروة الرطوبة ليلا

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد تشهد استمرار نشاط الرياح التي تجعلنا نشعر بالتحسن في الأحوال الجوية، وهو ما سنشعر به بعد فترات الظهيرة ودخول ساعات المغرب والساعات الأولى من الليل، حيث إن نشاط الرياح ستكون سرعاته ما بين 30 و40 كم في الساعة على أغلب مناطق الجمهورية، وسنشعر بانخفاض في نسب الرطوبة واعتدال في الأجواء خلال فترات المساء.

تأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا

وأضافت «غانم»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي باسم طبانة، مقدم برنامج «هذا الصباح»، على قناة اكسترا نيوز: «نتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا مع امتداد مرتفع العروض الوسطى حيث إن هناك سحب منخفضة ومتوسطة على مدار اليوم سنلاحظها، ستحد من تأثير أشعة الشمس ونشعر بتلطيف في فترات النهار».

ارتفاع نسب الرطوبة

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية قائلة: «في فترات الظهيرة خلال ساعات النهار سنشعر بارتفاع نسب الرطوبة بما يتجاوز 40% على القاهرة الكبرى و60% على السواحل الشمالية وهو ما سيجعلنا نشعر بارتفاع في درجات الحرارة أعلى من القيم المتوقعة بنحو 3 درجات، فالعظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى 33 درجة مئوية، وسنشعر كأنها 35 أو 36 درجة مئوية بسبب نسب الرطوبة في الجو».

وأشارت، إلى أن نسب الرطوبة ستصل إلى الذروة في فترات الليل وتتجاوز 90% على أغلب المناطق المطلة على البحر المتوسط و85% على القاهرة الكبرى، ولكننا لا نشعر بها في فترات المساء لأن نشاط الرياح يقلل الإحساس بنسب الرطوبة.