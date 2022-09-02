الأرصاد تكشف مناطق سقوط الأمطار وحالة الطقس غدًا في القاهرة

كشف خبراء الرصد والتتبع بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أماكن سقوط الأمطار غدًا السبت الموافق 3 سبتمبر فضلاً عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة على كافة الأنحاء، إذ من المتوقع هطول أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20%+ رمال مثارة على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وتشهد تلك المناطق، خلال ساعات الليل والصباح الباكر طقسًا مائلاً للحرارة رطبًا ونهارًا شديد الحرارة رطبًا فضلاً عن وجود نشاط للرياح يسيطر على تلك المنطقة.

وذكرت الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يشهد الغد وجود شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة 6 صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

طقس القاهرة غدًا السبت

وأضافت أنه من المتوقع أن يشهد طقس القاهرة غدًا درجة حرارة عظمى تصل لـ33 درجة مئوية، فضلاً عن ظهور السحب المنخفضة صباحًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ما يساعد على تلطيف الأجواء، كما تظهر السحب المنخفضة صباحًا على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ما يساعد في تخفيف الأجواء.

وأشار بيان الأرصاد إلى ارتفاع نسبة الرطوبة نهارًا وهو الأمر الذي يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح ما بين 2 إلى 3 درجات، وتنشط الرياح ليلاً على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت 3 سبتمبر

ومن المتوقع أن تسجل غدًا درجات الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى 33 والمحسوسة 35، وفي الوجه البحري تصل درجة الحرارة العظمى 33 والمحسوسة 35، وفي السواحل الشمالية تصل درجة الحرارة العظمى 30 والمحسوسة 33، وفي جنوب سيناء تصل درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 42، وتصل درجات الحرارة العظمى في شمال الصعيد 36 والمحسوسة 38، وأخيرًا تسجل درجة الحرارة العظمى في جنوب الصعيد 43 والمحسوسة 44.