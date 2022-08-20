«تعليم الإسكندرية»: لم نرصد شكاوى في أول أيام امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

انطلقت امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، اليوم السبت، في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، حيث تابعت نادية فتحي، وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، الامتحانات من خلال غرفة العمليات، وتستمر الامتحانات حتى 30 أغسطس الحالي وفق الجداول المعلنة من الوزارة، فيما لم ترصد المديرية أي شكاوى خلال اليوم الأول للامتحانات التي أداها أكثر من 10 آلاف طالب في الإسكندرية.

تفاصيل امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني بالإسكندرية

وقالت نادية فتحي، وكيل مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، إن عدد المتقدمين للامتحان بمحافظة الإسكندرية للدور الثاني بلغ 10561 طالبًـا، منهم 4906 للشعبة الأدبية و3785 للشعبة العلمية علوم، و1785 للرياضيات، ويؤدون امتحاناتهم أمام 13 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية الثماني، كما تم تجهيز 17 استراحة بجميع الإدارات للرجال والسيدات، مع توفير كل مستلزمات الإقامة الجيدة للمراقبين ورؤساء اللجان.

توفير سبل الراحة للمراقبين

وأكدت «فتحي» في بيان صادر اليوم، أنه تم توفير سُبل الراحة بالاستراحات من أسِرّة ولوازمها ومراوح وثلاجات ومبردات مياه وأجهزة تليفزيون وريسيفرات وأجهزة بوتاجاز بما يليق بالزملاء المعلمين، وذلك عن طريق اللجنة الثلاثية ومشرف عام الاستراحات بالمديرية، كما تم التنسيق مع كل الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لتوفير بيئة امتحانية مناسبة للطلاب.

ممنوعات في امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني بالإسكندرية

وأشارت وكيل المديرية إلى أنه تم التنبيه على ضرورة الالتزام بالضوابط الخاصة بالتعليمات الخاصة بكل الامتحانات التي أعلنتها الوزارة، والتأكد من دخول الطلاب للجان بدون أي أجهزة إلكترونية «هواتف محمولة، سماعات، ساعات حديثة».

كما تم تأكيد الملاحظين على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وتسليمه يومياً وعدم الخروج به من اللجنة، واستخدام العصا الإلكترونية أثناء دخول الطلاب، وداخل لجان السير الفرعية قبل توزيع الكراسات والتركيز على الديسكات، وذلك للمحافظة على انضباط وحسن سير العملية الامتحانية.