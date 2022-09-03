المواعيد الشتوية لغلق المحلات 2022.. تنطلق في 29 سبتمبر

تعمل وزارة التنمية المحلية، بالتنسيق مع المحافظات على متابعة مواعيد غلق المحلات 2022، إضافة إلى المحلات والمطاعم والمقاهي والمولات والتي تعمل وفق المواعيد الصيفية حتى يوم الخميس الموافق 29 من شهر سبتمبر الجاري، حيث تنطلق تطبيق مواعيد غلق المحلات 2022 وفق المواعيد الشتوية، حسب قرار وزاري رقم 456 لسنة 2020.

مواعيد غلق المحلات 2022

وحددت المادة الأولى من القرار الوزاري المواعيد الشتوية لغلق المحلات 2022، إذ تفتح المحلات والمولات التجارية يومياً من الساعة السابعة صباحاً وتغلق العاشرة مساءً، على أن يتم زيادة مواعيد العمل أيام الخميس والجمعة والإجازات والأعياد الرسمية، وتغلق المحلات التجارية الساعة الحادية عشر مساءً.

مواعيد عمل المطاعم

ونصت المادة الثانية من القرار، على تحديد مواعيد فتح المطاعم والكافيهات و البازارات وفق المواعيد الشتوية لغلق المحلات 2022، إذ تبدأ العمل يوميا من الخامسة صباحا وتغلق في الثانية عشر منتصف الليل، مع مد العمل ساعة في الإجازات والأعياد وأيام الخميس والجمعة حيث تغلق المطاعم والكافيهات في الواحدة صباحا، فضلا عن استمرار العمل ببعض الأنشطة على مدار 24 ساعة، لخدمة المواطنين مثل الصيدليات والأفران والسوبر ماركت ومحلات الخضار والفاكهة.

المواعيد الشتوية للورش

وفيما يتعلق بالمواعيد الشتوية لغلق الورش والأعمال الحرفية التي تنطلق نهاية الشهر الجاري، فهي تبدأ يومياً من الساعة الثامنة صباحاً وتغلق السادسة مساءً، عدا الورش الموجودة على الطرق، ومحطات الوقود والورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن، وفي الوقت نفسه يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية، بقرار من وزير التنمية المحلية بناءً على اقتراح الوزير أو المحافظ المختص.

مواعيد محلات المحافظات الساحلية

وفيما يتعلق بمواعيد فتح وغلق المحلات والمولات بالمحافظات الساحلية والسياحية، يجوز تعديل مواعيد عملها بقرار من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، وفق اقتراح المحافظ المختص أو رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بعد العرض على لجنة تراخيص المحال بالتنسيق مع وزير السياحة و الآثار.