مواعيد غلق المحلات والمولات.. توقيتات جديدة نهاية الشهر المقبل

تواصل وزارة التنمية المحلية متابعة مواعيد غلق المحلات والمولات والمطاعم والمقاهي بالتنسيق مع المحافظات وفق المواعيد الصيفية لغلق المحلات 2022 لضبط عمل المحلات والحد من أي إشغالات أو مخالفات داخل الأحياء والمدن.

مواعيد غلق المحلات والمولات

ومن المقرر انطلاق العمل بالمواعيد الشتوية 2022 بشأن مواعيد غلق المحلات والمولات في آخر أسبوع بالشهر المقبل وفق القرار الوزاري الصادر عن وزارة التنمية المحلية، وتشمل المواعيد الشتوية لعمل وغلق المحلات التجارية والمولات استثناء محلات البقالة والصيدليات والأفران ومحلات الخضار والفاكهة والأسواق من مواعيد غلق المحلات والمولات؛ وذلك لتلبية احتياجات المواطنين على مدار 24 ساعة.

بدء مواعيد غلق المحلات والمولات شتويا نهاية سبتمبر

وتبدأ مواعيد غلق المحلات والمولات وفق المواعيد الشتوية للمحلات 2022 المقرر العمل بها نهاية سبتمبر المقبل، من السابعة صباحا وحتى العاشرة مساء في الأيام العادية، ويستمر العمل ساعة إضافية أيام الخميس والجمعة والإجازات الرسمية، أما مواعيد عمل المطاعم والمقاهي وفق المواعيد الشتوية للمحلات التي تنطلق قريبا تبدأ من السادسة صباحا وتغلق أبوابها في الثانية عشرة مساء، والواحدة صباحا أيام الإجازات والأعياد والخميس والجمعة.

مواعيد غلق المحلات

كما تتضمن مواعيد غلق المحلات والمولات التركيز على عمل الورش والأعمال الحرفية، التي تعمل حتى السابعة مساء مع استثناء الورش الموجودة بالمناطق الخدمية ومحطات البنزين التي تعمل على الطرق السريعة، وذلك من أجل خدمة أفضل للمواطنين وتلبية احتياجاتهم، ويتم رصد تطبيق مواعيد فتح وغلق المحلات والمولات بواسطة الوحدات المحلية بمعاونة الشرطة للحد من أي تجاوزات أو مخالفات، والعمل على ضبط الشارع ومنع التعديات والتكدسات للحفاظ على المظهر العام والحد من التلوث والازعاج خاصة في الكتل السكنية مع ترشيد استهلاك الطاقة.