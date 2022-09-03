شروط أكاديمية الشرطة للبنات 2022.. التخصصات المطلوبة وطريقة التقديم

أكدت وزارة الداخلية، في بيان صادر عنها، أن الحاصلين على شهادات كلية الحقوق من الذكور والإناث، وبكالوريوس التربية الرياضية إناث للعام الجاري 2022، والحاصلين على المؤهلات الجامعية من بكالوريوس وليسانس وماجستير ودكتوراه، يحق لهم التقدم للالتحاق بكلية الشرطة حتى 15 سبتمبر الجاري، ما دفع كثيرين للبحث عن شروط أكاديمية الشرطة للبنات 2022 / 2023، والتخصصات المطلوبة.

ووضعت كلية الشرطة عددا من الشروط التي يجب توافرها في الفتيات حتى يتثنى لهن الالتحاق بالكلية الشرطية للعام الدراسي المقبل 2022 / 2023، وهو ما تستعرضه «الوطن» في السطور التالية، وفقًا لبيان وزارة الداخلية.

شروط أكاديمية الشرطة للبنات 2022

وتتضمن شروط أكاديمية الشرطة للبنات 2022 أن يكون الأبويين مصريين دون تجنيس، وأن تحمل الجنسية المصرية، وأن تكون حسنة السمعة والسيرة، ولم يسبق لها الفصل بحكم أو قرار تأديبي نهائي من خدمة الحكومة، ولم يسبق الحكم عليها في جريمة مخلة بالأمانة أو الشرف بعقوبة جنائية أو مقيدة للحريات.

ومن بين الشروط التي يجب توافرها في الفتيات، استيفاء شروط اللياقة الصحية والبدنية والسن، أي لا تقل درجة الإبصار عن النصف في كل من العينين، وألا يقل الطول عن 170 سم، وأن تكون المتقدمة حاصلة على نسبة تفوق 40% في اختبار اللياقة البدنية ودرجاته، فضلا عن اجتياز كشف طبي متقدم أمام لجنة طبية مختصة، وألا يكون مضى على حصولها على المؤهل الجامعي أكثر من عامين ميلاديين، وألا يزيد السن وقت التقدم للالتحاق بالقسم عن 28 سنة للحاصلات على البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلهما، و30 عاما للحاصلات على درجة الماجستير و35 عاما للدكتوراه أو ما يعادلها.

إجراءات التقديم لكلية الشرطة للبنات 2022 /2023

ووفق المعمول به خلال السنوات الماضية، فإن طريقة التقديم لكلية الشرطة للبنات 2022، يتم من خلال موقع وزارة الداخلية عبر الإنترنت.

التخصصات المطلوبة لكلية الشرطة للبنات 2022

وتتاح للفتيات الحاصلات على مؤهلات محددة الالتحاق بكلية الشرطة للبنات 2022، وهن ممن يحملن مؤهلا عاليا من كليات الحقوق، والحاصلات على بكالوريوس وليسانس وماجستير ودكتوراه، وأيضًا خريجات التربية الرياضية.