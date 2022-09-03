«الري» تستعد لقمة المناخ بجناح وإطلاق مبادرات وزيارات ميدانية

بدأت وزارة الموارد المائية والري الاستعداد لقمة المناخ «cop27»، المقرر عقدها بمدينة شرم الشيخ في شهر نوفمبر المقبل، وذلك بتخصيص جناح كامل على مساحة 250 مترا مربعا في المنطقة الزرقاء للقمة، والإعلان عن تحديد قواعد اختيار العروض الفنية المشاركة في الجناح، كما تم فتح باب استقبال العروض الفنية منتصف أغسطس الماضي حتى منتصف سبتمبر الجاري، وتشكيل لجنة توجيهية لهذا الغرض.

وقال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، إنه سيتم تنظيم يوم خاص يتناول قضايا المياه ضمن قمة cop27، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات والمنظمات الدولية كما سيتم تنظيم جناح للمياه، لافتا الى طرح عدد من المبادرات الدولية التي تحقق التكيف مع التغيرات المناخية في قطاع المياه، والتي سيتم إطلاقها خلال فعاليات المؤتمر، وذلك بمشاركة المنظمات الدولية.

أسبوع المياه

أضاف أنه سيتم عقد أسبوع القاهرة الخامس للمياه في أكتوبر المقبل بعنوان «المياه في قلب العمل المناخي»، وهو حدث تحضيري لقمة المناخ، حيث سيتم رفع التوصيات التي تصدر عن أسبوع القاهرة للمياه للمناقشة في جناح المياه المقام ضمن مؤتمر المناخ، للخروج بأفضل نتائج يمكن رفعها كمدخلات لـ«مؤتمر الأمم المتحدة للمراجعة الشاملة لنصف المدة» والخاص بالمياه والمقرر عقده بمدينة بنيويورك في مارس 2023.

وتابع أنه سيتم عرض كل التجارب الناجحة التي حققتها مصر في العديد من المجالات والتي تم تنفيذها على أرض الواقع، ومنها مشروعات حماية الشواطئ باعتبار أن الشواطئ المصرية تتأثر بشكل كبير بما يحدث من تغير مناخي، ووزارة الري لديها تجربة هامة ورائدة للتكيف مع التغيرات المناخية فى بعض المحافظات التى تعانى من إرتفاع منسوب سطح البحر، كما سيتم تنظيم زيارات لمشروعات حماية الشواطئ في محافظات مصر الشمالية.

حملة نظافة

وتستعد وزارة الموارد المائية والري لتنفيذ حملة نظافة كبرى من المخلفات بطول مجرى نهر النيل منتصف سبتمبر الحالي بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للنظافة، والذى يُعد أكبر نشاط مدنى لإزالة المخالفات في العالم ليوم واحد وتشارك فيها ما يقرب من 191 دولة، وتأتي الحملة ضممن الانشطة التي تسبق مؤتمر المناخ في نوفمبر المقبل، ونهدف لحماية نهر النيل من التلوث والمخلفات البلاستيكية، كذلك الحفاظ على التنوع البيولوجى المائى، ومن المقرر مشاركة عدد كبير من الشباب وطلبة المدارس في هذه الفعالية، بهدف رفع الوعى البيئي بمخاطر تلوث المياه، وتأكيداً على أهمية مشاركة منظمات المجتمع المدنى بمختلف المحافظات في هذه الفعالية، على أن يتم نقل المخلفات بعد جمعها في مدفن صحي ومواقع تدوير المخلفات الصلبة، لتسجل الحملة الكبرى لنظافة نهر النيل ضمن موسوعة جينيس للأرقام القياسية.