التحقيق مع سائق الميكروباص المتسبب في حادث قطار فاقوس بالشرقية

تباشر نيابة فاقوس بمحافظة الشرقية، اليوم السبت، التحقيق مع السائق المتسبب في حادث التصادم الذي وقع أمس، بين ميكروباص «قيادته» وقطار، أمام مزلقان السكة الحديد بقرية أكياد التابعة لمركز فاقوس.

إخطار بحادث تصادم ميكروباص وقطار

كان اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة فاقوس، بورود بلاغ إلى مركز شرطة فاقوس بوقوع إصابات ووفيات في حادث تصادم قطار وميكروباص أمام مزلقان أكياد بمركز فاقوس، في أثناء محاولة السائق عبور المزلقان بالتزامن مع قدوم القطار.

وقررت الجهات الأمنية في الشرقية التحفظ على سائق الميكروباص المتسبب في حادث التصادم، الذي حدث بين سيارته وقطار، أمام مزلقان السكة الحديد بقرية أكياد التابعة لمركز فاقوس.

مصرع 3 أشخاص وإصابة 11

وأسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين، وتنوعت الإصابات بين متوسطة وخطيرة، ما استدعى دخول بعضها للعمليات، وآخرين لقسم العناية المركزة.

ومن جهته، قال الدكتور خالد فوزي، وكيل مديرية الصحة بالشرقية، إن أقسام الطوارئ والعمليات والعناية المركزة بالمستشفى عملت على قدم وساق للتعامل مع الإصابات، وتم استدعاء الأطقم الطبية كاملة داخل المستشفى، لمتابعة مصابي الحادث.