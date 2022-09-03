تطورات الحالة الصحية لمصابي حادث قطار فاقوس.. «تجاوزوا مرحلة الخطر»

أكد مصدر في مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية، استقرار الحالة الصحية لمصابي حادث تصادم قطار بمكيروباص في فاقوس، والذي وقع أمس الجمعة أمام مزلقان قرية أكياد، وأسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين.

تطورات الحالة الصحية لمصابي حادث قطار فاقوس

وأوضح المصدر لـ«الوطن»، أن الإصابات تنوعت بين متوسطة وكبيرة، مشيرا إلى أنه تم إجراء عمليات جراحية لبعض مصابي حادث قطار فاقوس، والبعض الآخر لا يزال داخل العناية المركزة لتلقي العلاج اللازم.

وأضاف أن مصابي حادث قطار فاقوس لن يغادروا مستشفى فاقوس المركزي إلا بعد تماثلهم للشفاء، مؤكدا أنه يتم توفير أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للمصابين بالمستشفى.

وكيل صحة الشرقية يتابع حالة المصابين

وبدوره، توجه الدكتور خالد فوزي، وكيل مديرية الصحة بالشرقية والقائم بأعمال وكيل الوزارة، لمستشفى فاقوس النموذجي أمس، يرافقه نائب مدير الطب العلاجي، ومدير إدارة المستشفيات، ومدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، لمتابعة حالة مصابي حادث تصادم قطار وميكروباص في قرية إكياد التابعة لمركز فاقوس بمحافظة الشرقية.

وكانت مديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا من مركز شرطة فاقوس، بوقوع إصابات ووفيات في حادث تصادم قطار وميكروباص أمام مزلقان أكياد بمركز فاقوس، وذلك أثناء محاولة السائق عبور المزلقان بالتزامن مع قدوم القطار، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت البناية لتولي التحقيقات.