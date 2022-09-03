وكيل «صحة الشرقية» يزور أحد مصابي حادث قطار فاقوس

زار الدكتور خالد فوزي وكيل مديرية الصحة بالشرقية، أحد مصابي قطار فاقوس بالشرقية، وقام بمراجعة ملفه بعدما تم حجزه بالعناية المركزة بمستشفى فاقوس المركزي، بعد إجراء الفحوصات الطبية والأشعات اللازمة له.

التقرير الطبي للحالة المصابة

وأوضح التقرير الطبي الخاص بالحالة المصابة في حادث القطار، أنه مصاب بتهتك في أنسجة الرئة، وارتشاح بالمخ، مما أدى لاضطراب بدرجة الوعي، فضلا عن إصابته بكدمات وتجمعات دموية.

في سياق متصل، وجه وكيل صحة الشرقية تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية له، والمتابعة الدقيقة والمستمرة لتطورات الحالة.

وكان وقع حادث تصادم بين ميكروباص وقطار رقم 175 أمام مزلقان بقرية أكياد التابعة لمركز فاقوس، أسفر عن مصرع 3 وإصابة 11 شخصًا آخرين من أسرة واحدة كانوا يستقلون الميكروباص في أثناء ذهابهم إلى المصيف، وتم نقلهم إلى مستشفى فاقوس المركزي والتحفظ على الجثامين بمشرحة المستشفى وجرى تحرير محضرًا بالواقعة.

وكيل صحة الشرقية يتفقد عددا من المستشفيات

ومر وكيل صحة الشرقية على مستشفيات أبو كبير، ههيا، الزقازيق، طب وجراحة العيون بالزقازيق، لتفقد أقسام الاستقبال بها.

يأتي ذلك في إطار التأكيد على تقديم خدمة جيدة ومدى جاهزيتها والتأكد من تواجد الكوادر الطبية، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وفصائل الدم ومشتقاته، والتأكد من سلامة الأجهزة الطبية، ومناظرة نسب إشغال الأسرة بأقسام العنايات المركزة، وتفقد أقسام الأشعة، وسلامة أجهزة الأشعة المقطعية والتلفزيونية والسينية.