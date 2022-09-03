تعد كلية الخدمة الاجتماعية، من أهم الكليات المتاحة لطلاب الثانوية العامة المرحلة الثالثة، ويسعى الطلاب إلى معرفة أعداد كليات الخدمة الاجتماعية المتاحة في المرحلة الثالثة 2022 جميع المحافظات، للالتحاق بها.

ويسعى الطلاب، لمعرفة كليات الخدمة الاجتماعية المتاحة في المرحلة الثالثة 2022، بجميع المحافظات ويزداد سعيهم إلى معرفة تنسيق كليات الخدمة الإجتماعية المتاحة في المرحلة الثالثة 2022 جميع المحافظات، التي تضم عددا من الكليات والمعاهد، طبقا لما أعلنه الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي.

كليات الخدمة الاجتماعية المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة 2022

بلغ عدد كليات الخدمة الاجتماعية المتاحة في المرحلة الثالثة تنسيق 2022، بجميع المحافظات، 7 كليات على النحو التالي:

- خدمة اجتماعية موجه حلوان

- خدمة اجتماعية أسيوط

- خدمة اجتماعية حلوان

- خدمة اجتماعية الفيوم

- خدمة اجتماعية أسوان

- خدمة اجتماعية انتساب موجه أسيوط

- خدمة اجتماعية تنموية بني سويف

- خدمة اجتماعية تنموية انتساب موجه بني سويف

معاهد الخدمة الاجتماعية المتاحة

فيما جاءت معاهد الخدمة الاجتماعية المتاحة في جميع المحافظات المرحلة الثالثة 2022، البالغ عددها 12 على النحو التالي:

معهد خدمة اجتماعية المنصورة

معهد خدمة اجتماعية بورسعيد

معهد عالي خدمة اجتماعية كفر الشيخ بمصروفات

المعهد الفني للخدمة الاجتماعية بقنا

معهد خدمة اجتماعية اجتماعي بورسعيد

معهد عالي خدمة اجتماعية دمنهور بمصروفات

معهد عالي خدمة اجتماعية الإسكندرية بمصروفات

معهد عالي خدمة اجتماعية بكفر صقر بالشرقية

العالي خدمة اجتماعية بنها

معهد عالي خدمة اجتماعية القاهرة بمصروفات

معهد عالي خدمة اجتماعية أسوان

معهد عالي خدمة اجتماعية 6 أكتوبر