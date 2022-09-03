بعد إعلان الدكتور رضا حجازي أمس نتيجة الثانوية العامة للدور الثاني، سعى العديد من الطلاب إلى معرفة كليات التربية الرياضية المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة جميع المحافظات وذلك للالتحاق بها كونها تضمن لهم مستقبلا أفضل، بالإضافة إلى أنها تؤهلم إلى الانضمام إلى عدد من الكليات التي تعتمد على اللياقة البدنية فيما بعد.

عدد كليات التربية الرياضية المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة جميع الجامعات للبنات

وبلغ عدد كليات التربية الرياضية المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة جميع الجامعات الخاصة بالبنات 19 بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك وفقا لما أعلنه الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وجاء كليات التربية الرياضية المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة جميع المحافظات علي النحو التالي:

تربية رياضية بنات الإسكندرية

كلية تربية رياضية بنات الزقازيق

تربية رياضية بنات الفيوم

تربية رياضية بنات السويس

كلية تربية رياضية بنات المنصورة

تربية رياضية بنات العريش

كلية تربية رياضية بنات الوادي الجديد

تربية رياضية بنات المنيا.

كلية تربية رياضية بنات أسيوط

تربية رياضية بنات أسوان

تربية رياضية بنات بني سويف

كلية تربية رياضية بنات بور سعيد

تربية رياضية بنات جنوب الوادي

كلية تربية رياضية بنات حلوان بالجزيرة

تربية رياضية بنات سوهاج

كلية تربية رياضية بنات طنطا

تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية

كلية تربية رياضية بنات كفر الشيخ

تربية رياضية بنات مدينة السادات

كليات التربية الرياضية المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة جميع المحافظات الخاصة بالبنين

فيما جاءت كليات التربية الرياضية المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة جميع المحافظات الخاصة بالبنين على النحو التالي:

تربية رياضية بنين السويس

كلية تربية رياضية بنين العريش

كلية تربية رياضية بنين الزقازيق

تربية رياضية بنين الفيوم

تربية رياضية بنين الوادي الجديد

كلية تربية رياضية بنين المنيا

تربية رياضية بنين بور سعيد

تربية رياضية بنين أسيوط

كلية تربية رياضية بنين بني سويف

كلية تربية رياضية بنين أسوان

كلية تربية رياضية بنين جنوب الوادي

كلية تربية رياضية بنين دمياط

تربية رياضية بنين حلوان

تربية رياضية بنين سوهاج

كلية تربية رياضية بنين قناة السويس بالإسماعيلية

كلية تربية رياضية بنين مطروح

تربية رياضية بنين مدينة السادات