تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثالثة.. الكليات المتاحة في جامعة مطروح

كشف تنسيق المرحلة الثالثة للطلبة والطالبات الحاصلين على شهادة الثانوية العامة عن بعض الكليات المتاحة لهم في جامعة مطروح، وتنشر «الوطن»، جميع الكليات المتاحة في المرحلة الثالثة، بتفاصيلها بعد أن أعلنت وزارة التعليم العالي عنها، وظهور نتيجة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، وبلغ عدد الكليات والمعاهد 4 منهم 3 كليات في جامعة مطروح ومعاهد عليا.

ويتيح تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة 2022 الحاصلين على مجموعة 205 درجات كحد أدنى فأكثر بما يعادل نسبة 50%، كما يسمح تنسيق المرحلة الثالثة التقدم من جميع الطلاب المتخلفين عن مرحلتي التنسيق الأولى والثانية بجانب الطلاب الذين نجحوا في امتحانات الدور الثاني بامتحانات الثانوية العامة.

الكليات والمعاهد المتاحة في جامعة مطروح المرحلة الثالثة

وقال الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، في بيان، إن تنسيق المرحلة الثالثه للثانوية العامة يفتح أمام الطلاب فرصا في بعض الكليات المتاحة في الجامعة وهي كالتالي:

- كلية تربية رياضية بنين مطروح.

- كلية تربية عام مطروح.

- كلية تربية نوعية مطروح.

كما يسمح تنسيق المرحلة الثالثة إحدى المعاهد وهو المعهد التكنولوجي العالي، إدارة أعمال العاشر من رمضان «فرع مطروح».

كليات جامعة مطروح

وطبقا لتنسيق الثانوية العامة 2022، أتاح خلال الثلاث مراحل من التنسيق بالمرحلة الأولى والثانية والثالثة، أماكن للطلاب بكليات جامعة مطروح بما يتناسب مع المجاميع بدءاً من كليات القمة في الجامعة ومنها كلية التعدين والبترول، وحتى المرحلة الثالثة بكليات التربية، لتحتضن الجامعة الطلاب في 11 كلية الموجودين بها.