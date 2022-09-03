«الصحة» تشيد بملف «الوطن» عن «فوضى الولادة القيصرية»: قضية مهمة

أشادت وزارة الصحة والسكان بملف «الوطن» المنشور في عدد اليوم، بعنوان «فوضى الولادة القيصرية»، إذ وجه الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الشكر لـ«الوطن» لاهتمامها بقضية الولادة القيصرية غير الضرورية وأهمية التوعية بمخاطرها.

وقال «عبدالغفار» لـ«الوطن» إنَّ قضية الولادة القيصرية التي طرحتها «الوطن» على الرأي العام في غاية الأهمية، ولا بد من التطرق إليها في كل وسائل الإعلام لتوعية المجتمع بمخاطرها، خاصة بعد ارتفاع معدلات الولادة القيصرية في مصر بشكل كبير في الآونة الأخيرة.

الصحة تدعم الإعلام في توعية المجتمع

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنَّ الوزارة تدعم الصحافة والإعلام المسؤول والمنحاز لقضايا المجتمع، الذي يتناول قضايا تهم صحة المواطنين وتوعيتهم بالمخاطر الصحية، التي يمكن أن يتعرّضوا لها، وسُبل الوقاية منها، وعلى رأس هذه المخاطر «الولادة القيصرية»، وذلك لمساعدة الدولة في خلق جيل صحي خالٍ من الأمراض.

وأوضح «عبدالغفار» أنَّ وزارة الصحة بصدد تدشين مبادرة لتخفيف معدلات الولادة القيصرية ودعم الولادة الطبيعية، ومن المقرر أن تنطلق على مستوى محافظات الجمهورية لتوعية السيدات والمقبلات على الزواج بخطورة هذا النوع من الولادة على الأم والجنين.

مخاطر الولادة القيصرية

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان إلى أنَّ الولادة القيصرية لها مخاطر كبيرة على صحة الجنين، فهناك حالات كثيرة بعد الولادة يدخل بها الطفل الحضانات ويحرم من الأم في الساعة الأولى وهي أهم الساعات بين الأم وطفلها.

ودعا متحدث «الصحة» السيدات إلى ضرورة الوعي بمخاطر الولادة القيصرية، والتعرف على فوائد الولادة والرضاعة الطبيعية للأم والجنين ومناعته.

«الوطن» تفتح ملفاً يهم كل بيت في مصر

ونشرت جريدة «الوطن» اليوم في نسختها الورقية ملفًا موسّعًا عن فوضى الولادة القيصرية غير الضرورية، باعتبارها قضية تهم كل بيت في مصر، وناقشت كل محاور القضية مع جهات الدولة المعنية وأبرزها وزارة الصحة.

ونشرت «الوطن» تصريحات خاصة من وزير الصحة بشأن مبادرة الوزارة لدعم الولادة القيصرية المنتظر إطلاقها قريبًا، واستطلعت الجريدة آراء استشاريين وخبراء وبرلمانيين ومسؤولين سابقين حول اقتراحاتهم لتقليل معدلات الولادة القيصرية في مصر وخلق جيل صحي خالٍ من الأمراض.