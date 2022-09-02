طبيب: «مصر رقم واحد في عمليات الولادة القيصرية وده رقم يخض»

عرض برنامج «مساء DMC»، المذاع على شاشة قناة «DMC»، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، تقريرًا تلفزيونيًا عن موضوع الولادة القيصرية التي أصبحت في انتشار متزايد في مصر رغم تحذيرات الخبراء.

تجارب الأمهات مع الولادة القيصرية

قالت رحاب عبدالنبي، صاحبة تجربة في عمليات الولادة القيصرية، إنها وجدت في الولادة القيصرية راحة، لافتة إلى أنها أنجبت ابنها الأول «محمد» بالولادة القيصرية قبل معاد الولادة الطبيعية بأيام قليلة، موضحة: «هخش أنام هتطلعي البيبي جنبك وخلص الموضوع، كنت ماشية في الولادة الطبيعية لكن قبل الولادة ضغطي ارتفع جدا ووصل لـ200 فالدكتور قالي لازم تولدي قيصري».

وأضافت «عبدالنبي» خلال التقرير بأن الولادة القيصرية تطورت بتطور التكنولوجيا، متابعة: «الجرح الخاص بالولادة القيصرية من 21 سنة مش زي الجرح اليومين دول، دلوقتي فيه حقن بتتاخد بدون ألم والأم مش بتحس بحاجة».

من جانبها قالت مارينا جورج، صاحبة تجربة في عمليات الولادة القيصرية، إنها كانت ترغب في الإنجاب بشكل طبيعي، والطبيب شجعها على ذلك ووجد فيها المواصفات التي تجعلها تنجب بشكل طبيعي، ولكن بعد الشهر التاسع لم تظهر عليها أي أعراض للولادة، فحصلت على «طلق صناعي».

وأضافت«جورج» خلال التقرير التلفزيوني، أنه بعد إجراء الفحوصات وجد الطبيب أن هناك خطرًا على الجنين، فاضطرت لإجراء عملية قيصرية وفي أقل من ربع ساعة انتهت العملية بكل سهولة.

أضرار الولادة القيصرية

من جانبه قال الدكتور عمرو حسن، أستاذ مساعد النساء والتوليد بقص إن مصر الدولة رقم واحد في نسبة الولادة القيصرية في العالم كله، وهذا رقم يخض، متابعًا: «نقول بالعقل، الولادة اللي ربنا خلقها هي الأحسن للأم والطفل، دايمًا بقول للست بعد ما تولدي طبيعي هتعرفي تقومي بسرعة وتخدمي نفسك والطفل بأفضل، لكن هتشعري بالتعب بعد الولادة القيصرية».