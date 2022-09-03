كيفية الاستعلام عن بطاقة التموين بالاسم.. 9 خطوات بسيطة

يبحث العديد من المواطنين عن الاستعلام عن بطاقة التموين بالاسم والرقم القومي من خلال موقع دعم مصر، لذا جاء من ضمن الموضوعات الأكثر بحثًا على محرك البحث العالمي «جوجل» خلال الساعات الأخيرة، لأنها محط اهتمام أغلب الأسر المصرية بجميع محافظات الجمهورية.

فوفقًا للدور الخدمي والاجتماعي الذي تحرص «الوطن» على تقديمه، نستعرض في السطور التالية جميع المعلومات والتفاصيل، التي يبحث عنها المواطن المصري، وهي طريقة الاستعلام عن بطاقة التموين بالاسم والرقم القومي عبر موقع دعم مصر، الذي يقدم الخدمات لوزارة التموين والتجارة الداخلية.

الاستعلام عن بطاقة التموين بالاسم

يقدم موقع دعم مصر عِدة خدمات للمواطنين، حيث يستخدمه أغلب حاملي بطاقات التموين الآن في تحديث بطاقة التموين وإدخال رقم التليفون، بعد أن أرسلت وزارة التموين والتجارة الداخلية رسالة لهم عبر كوبون صرف الخبز لتحديثها.

يعمل موقع دعم مصر على تقديم الخدمات للمواطن المصري، فالعديد من المواطنين يستخدمونه خاصة حاملي البطاقات التموينية الذين يرغبون في تحديث بياناتهم، وذلك بعد إرسال وزارة التموين والتجارة الداخلية، رسالة للمواطنين من خلال كوبون صرف الخبز، من أجل التحديث.

الاستعلام عن بطاقة التموين بالاسم والرقم القومي

يستعلم المواطنون عن بطاقة التموين عبر موقع «دعم مصر»، من خلال اتباع عددًا من الخطوات، جاءت كالآتي:

1- تسجيل الدخول على موقع دعم مصر من هنا.

2- الضغط على استعلام عن مكاتب التموين.

3- إدخال اسم المستخدم.

4- إدخال الرقم القومي.

5- تحديد اختيار خدمات تموينية للمواطنين.

6- إصدار بدل لبطاقة تموين.

7- تفعيل البطاقة واستلام الرقم السري.

8- استعلام عن صرف البطاقة.

9- استعلام عن حالة طلب.

ويذكر أن زيادة الدعم الاستثنائي من 100 إلى 300 جنيه على البطاقات التموينية، بدأ تطبيقها منذ يوم 1 سبتمبر الجاري، ولمدة تصل إلى 6 أشهر فقط، ويأتي ذلك تحت تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فهو من قرر صرف دعم استثنائي للأسر المصرية التي تستحق الدعم، الذين تم حصرهم من قبل الجهات الحكومية المختصة في الدولة ووصل عددهم إلى 9 ملايين و100 ألف أسرة، من ضمنهم 8 ملايين من أصحاب البطاقات التموينية.