خطوات تسجيل بطاقة التموين برقم الهاتف على موقع دعم مصر

تستمر وزارة التموين في استقبال طلبات أصحاب البطاقات التموينية حول تسجيل بطاقة التموين برقم الهاتف على موقع دعم مصر، ممن تسلموا رسالة بضرورة تسجيل رقم الموبايل عبر بونات صرف الخبز، خاصة بعد قرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بمد مهلة تسجيل رقم الهاتف إلى 30 أغسطس الجاري؛ بدلا من انتهائها يوم 31 يوليو الماضي، ليتمكن المواطنون أصحاب البطاقات التموينية من خلال شهرا إضافيا في إتمام عملية تسجيل الموبايل.

تسجيل بطاقة التموين برقم الهاتف في خطوتين

وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية تسجيل بطاقة التموين برقم الهاتف من خلال الذهاب للمكاتب التموينية وتقديم رقم موبايل مسجل باسم رب الأسرة المدون اسمه على البطاقة التموينية، فضلا عن إتاحة الخدمة على موقع دعم مصر والذي يقدم الخدمة في خطوتين فقط تشمل التالي:

1- كتابة رقم البطاقة التموينية المكون من 12 رقما ومتواجد على كارت بطاقة التموين.

2- تدوين رقم الموبايل المسجل باسم رب الأسرة في إحدى شركات المحمول الأربعة.

موقع دعم مصر: رقم الهاتف تحت المراجعة

فيما يرسل موقع دعم مصر بعد إتمام خطوات التسجيل رسالة إلكترونية تفيد حول قبول رقم التليفون إذا كان صحيحا ومسجل باسم رب الأسرة، أو رسالة أخرى تفيد بأن الرقم تحت المراجعة لحين بحث تسجيله باسم صاحب بطاقة التموين أو لا، أو رفض تسجيل الرقم إذا كان غير مسجل باسم رب الأسرة.

وحتى الآن سجلت ما يقرب من 20 مليون بطاقة تموين أرقام الهواتف المحمولة لهم، إذ يتبقى حاليا 3 ملايين بطاقة تموين فقط متاح لهم التسجيل خلال الشهري الجاري حتى نهايته بعد قرار مد المهلة.