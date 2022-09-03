اعرف سن المعاش الجديد.. تفاصيل رفع التقاعد لـ65 عاما

يبحث الكثيرون عن سن المعاش الجديد، إذ ينظم قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، شؤون المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات وكل ما يتعلق بالتأمين الاجتماعي للموظفين سواء في القطاع الحكومي أو العام أو القطاع الخاص، وجاءت تلك التعديلات بناء على دراسات اكتوارية أفادت بضرورة وصول زيادة السن الخاص بالتقاعد عن العمل.

سن المعاش الجديد

ويأتي الحديث عن سن المعاش الجديد، بالتزامن مع ما أعلنته وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، التي تناولت فيها الحديث عن ما ورد في قانون التأمينات، موضحة وصول سن المعاش لـ65 عامًا، سيتمّ تطبيقه بنهاية عام 2040.

ووفقًا لذلك فإن نسبة المعاش الذي سيحصل عليه المواطن ستصل لـ80% من متوسط راتبه في نفس العام، وذلك حسب وضعه المشرع في قانون التأمينات الجديد.

خطة رفع سن المعاش

وحول ما ورد بشأن سن المعاش الجديد في قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، فإن الوصول بسن المعاش عند 65 عامًا، جاء وفقا لخطة من أجل رفع السن وذلك لمعالجة العجز المالي والاكتواري في نظام المعاشات كالتالي :

- رفع سن المعاش لـ61 عامًا في يوليو 2032.

- رفع سن المعاش لـ62 عامًا في يوليو 2034.

- رفع سن المعاش لـ63 عامًا في يوليو 2036.

- رفع سن المعاش لـ64 عامًا في يوليو 2038.

- رفع سن المعاش لـ65 عامًا في يوليو 2040.

سن الشيخوخة

وبناءً على سن المعاش الجديد، فإن سن الشيخوخة سيتمّ تحديده بقرار من الوزير المختص ويصدر من رئيس مجلس الوزراء، ليكون في سن 65 من أول يوليو 2040، وذلك وفقًا للمادة 41 من قانون التأمينات.

وجاء تعديل سن المعاش بعد دراسات اكتوارية ذهبت إلى أنَّ المعاش المبكر يضر بالتأمينات، والهدف من رفع سن المعاش هو سد العجز المالي والاكتواري.

ووفقًا لـ قانون التأمينات والمعاشات الجديد، فإنَّ مواليد سنة 1971 هم آخر من سيخرجون على المعاش في سن 60 عامًا، أما مواليد عام 72 و 73 سيخرجون على المعاش على سن 61 عامًا أي عام 2032.